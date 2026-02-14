Exdiputado de Nebraska declarado no culpable de homicidio involuntario en tiroteo en 2023

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Omaha, Nebraska: Un jurado declaró inocente a un ex diputado del condado de Seward de homicidio involuntario. El juicio, que duró una semana, estuvo relacionado con una persecución fatal y un tiroteo en 2023. El veredicto de no culpabilidad se produjo el viernes después de que los jurados deliberaran durante aproximadamente dos horas y media y absolvieran a Anthony Gann de la muerte de Jorge Luis Santana Ramírez, de 43 años.

Se determinó que las acciones de Gann estaban de acuerdo con la política del departamento, pero los fiscales llevaron el caso ante un gran jurado, que acusó a Gann en 2024. Los fiscales alegaron que Gann mató ilegalmente a Santana Ramírez el 23 de octubre de 2023, después de una persecución a alta velocidad que terminó en un tiroteo. El caso dependía de si el uso de fuerza letal estaba justificado en los momentos posteriores a que terminó la persecución y los vehículos se detuvieron.

Santana Ramírez huyó de una parada de tráfico y condujo en sentido contrario en la Interestatal 80 a velocidades superiores a 100 mph. La defensa también señala un incidente anterior el 18 de septiembre de 2023, en el que el mismo vehículo fue reconocido durante una parada de tráfico y el conductor también se dio a la fuga.

Después de que terminó la persecución, la defensa dijo que Gann vio en la mano de Santana Ramírez lo que creía que era un arma, que luego identificó como un cuchillo. Gann dio órdenes durante más de dos minutos y comunicó por radio que creía que Santana Ramírez tenía un arma. Un agente llegó al lugar y confirmó que el sospechoso estaba en posesión de un arma de fuego.

Santana Ramírez dio positivo por metanfetamina, según un informe de toxicología.

El Dr. Travis Yates revisó el caso y elogió la decisión del jurado.

“Aunque es trágica, la idea de que cualquier fiscal o juez pueda ignorar las políticas y la capacitación, junto con la incontable jurisprudencia que respalda al diputado Gann, es espantosa”, dijo Yates.

Yates le dio crédito al jurado por su valentía al tomar una decisión difícil después de un desenlace trágico, al tiempo que pidió a los votantes que dieran ejemplo al fiscal y al juez del caso.