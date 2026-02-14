BMKG advierte sobre la posibilidad de fuertes lluvias en varias zonas, Yakarta y Surabaya potencialmente acompañadas de rayos

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) recuerda al público que debe aumentar la conciencia sobre el potencial Lluvia con diversas intensidades que se prevé que ocurran en varias grandes ciudades de Indonesia.





La pronosticadora del BMKG, Adelia, afirmó que en varias zonas existe el potencial de sufrir lluvias intensas o muy intensas.

«Es necesario aumentar la preparación para la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en las islas Bangka Belitung, Bengkulu, Java Occidental, Java Central, Yogyakarta, Java Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Maluku del Norte y Papúa Central», dijo la pronosticadora de BMKG Adelia en un pronóstico meteorológico en línea seguido desde Yakarta, el sábado (2/14/2026).





Para la región de Sumatra, BMKG predice que se producirán condiciones nubladas en Tanjung Pinang. Mientras tanto, es posible que caigan lluvias ligeras sobre Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang y Bandar Lampung. Mientras tanto, se pronostica que Bengkulu experimentará lluvias que podrían ir acompañadas de relámpagos.





En la isla de Java, se espera que en determinados momentos caigan lluvias ligeras en Serang, Bandung y Semarang. Yogyakarta tiene el potencial de experimentar lluvias de intensidad moderada. Mientras tanto, se prevé que Yakarta y Surabaya reciban lluvias que podrían ir acompañadas de relámpagos o relámpagos.

Se pronostica que las regiones de Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin y Samarinda estarán muy nubladas. Mientras tanto, es posible que caigan lluvias ligeras en Palangka Raya y Tanjung Selor.

En las zonas de Bali y Nusa Tenggara, se pronostican lluvias ligeras en Denpasar y Mataram, mientras que en Kupang existe la posibilidad de experimentar lluvias acompañadas de relámpagos.

Además, en Sulawesi, se pronostica que Palu tendrá nubes espesas, Mamuju tiene el potencial de experimentar humo o niebla, y se pronostica lluvia ligera en Manado, Gorontalo y Makassar. Kendari tiene potencial para lluvia acompañada de relámpagos.

Para el este de Indonesia, BMKG predice que lloverá en varias grandes ciudades. Es posible que se produzcan lluvias ligeras en Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire y Jayapura. Mientras tanto, se prevé que Jayawijaya y Merauke experimenten lluvias de intensidad moderada.

BMKG insta al público a continuar monitoreando las actualizaciones de la información meteorológica oficial y aumentar la preparación para posibles condiciones climáticas extremas que podrían afectar las actividades diarias. (Fuente ANTARA)