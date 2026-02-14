¿Quién da voz a los personajes animales en la película de baloncesto?

“Goat”, de Sony Pictures Animation, que se estrenará en los cines el 13 de febrero, es una comedia de acción original ambientada en un mundo exclusivamente animal y centrada en el deporte de alto riesgo del roarball, una versión mixta del baloncesto, de contacto total y dominada por los animales más grandes, rápidos y feroces del planeta. En el centro de la historia está Will Harris (con la voz de la estrella de “Stranger Things”, Caleb McLaughlin), una pequeña cabra con una ambición descomunal, cuyo improbable ascenso desafía la creencia arraigada de que los pequeños no hacen pelota.

El elenco de voces de la película reúne a actores de voz de todo el cine, la televisión, la comedia y el mundo del baloncesto para fundamentar el universo fantástico con personalidad, humor y riesgos emocionales. Desde leyendas de la NBA y la WNBA hasta rivales de MVP, compañeros de equipo en conflicto y mentores más importantes, cada personaje aporta una presencia distinta a la cancha de rugido y al viaje de Will como perdedor.

McLaughlin tiene una reunión de “Stranger Things” con David Harbour, quien le da voz a un jugador de rinoceronte llamado Archie. Sus compañeros de reparto incluyen a Gabrielle Union, Aaron Pierre, Nicola Coughlan, Nick Kroll y más. En el aspecto deportivo, el campeón de los Golden State Warriors, Stephen Curry, y su esposa Ayesha Curry se unen al elenco, junto con el esposo de Union y leyenda del Miami Heat, Dwyane Wade, la estrella de la WNBA, Angel Reese, A’ja Wilson y más.

Aquí hay un vistazo a los personajes clave y las voces detrás de ellos: