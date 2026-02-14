¿Quién da voz a los personajes animales en la película de baloncesto?

“Goat”, de Sony Pictures Animation, que se estrenará en los cines el 13 de febrero, es una comedia de acción original ambientada en un mundo exclusivamente animal y centrada en el deporte de alto riesgo del roarball, una versión mixta del baloncesto, de contacto total y dominada por los animales más grandes, rápidos y feroces del planeta. En el centro de la historia está Will Harris (con la voz de la estrella de “Stranger Things”, Caleb McLaughlin), una pequeña cabra con una ambición descomunal, cuyo improbable ascenso desafía la creencia arraigada de que los pequeños no hacen pelota.
El elenco de voces de la película reúne a actores de voz de todo el cine, la televisión, la comedia y el mundo del baloncesto para fundamentar el universo fantástico con personalidad, humor y riesgos emocionales. Desde leyendas de la NBA y la WNBA hasta rivales de MVP, compañeros de equipo en conflicto y mentores más importantes, cada personaje aporta una presencia distinta a la cancha de rugido y al viaje de Will como perdedor.
McLaughlin tiene una reunión de “Stranger Things” con David Harbour, quien le da voz a un jugador de rinoceronte llamado Archie. Sus compañeros de reparto incluyen a Gabrielle Union, Aaron Pierre, Nicola Coughlan, Nick Kroll y más. En el aspecto deportivo, el campeón de los Golden State Warriors, Stephen Curry, y su esposa Ayesha Curry se unen al elenco, junto con el esposo de Union y leyenda del Miami Heat, Dwyane Wade, la estrella de la WNBA, Angel Reese, A’ja Wilson y más.
Aquí hay un vistazo a los personajes clave y las voces detrás de ellos:
Will Harris (Caleb McLaughlin)
Caleb McLaughlin le da voz a Will Harris, una cabra bóer adolescente que sueña con convertirse en un jugador profesional de roarball. Mejor conocido por interpretar a Lucas Sinclair en “Stranger Things” de Netflix, McLaughlin obtuvo un premio NAACP Image Award y un premio SAG como parte del elenco del programa. Su trabajo reciente incluye “Shooting Stars” de Peacock, “Concrete Cowboy” de Netflix junto a Idris Elba y la serie de terror de Audible “Sacrilege: Curse of the Mbirwi”, que marca un giro destacado en la narración basada en voz.
Jett Filmore (Gabrielle Union)
Gabrielle Union presta su voz a Jett Filmore, una superestrella del rugido de pantera negra conocida como la “Cara de las Espinas” e ídolo de Will. Union es una actriz, productora y autora de best sellers cuyos créditos recientes incluyen “The Perfect Find” de Netflix, “The Inspection” de A24 y el éxito de Amazon MGM “The Idea of You”, del cual fue productora ejecutiva. Su filmografía también incluye “Bring It On”, “Bad Boys II”, “Love & Basketball” y la serie dramática de BET “Being Mary Jane”.
Lenny Williamson (Stephen Curry)
La estrella de la NBA Stephen Curry da voz a Lenny Williamson, un jugador de jirafa y miembro de los Thorns. Curry es productor de la película, cuatro veces campeón de la NBA, 11 veces All-Star, líder de todos los tiempos de la liga en triples y medallista de oro olímpico. Fuera de la cancha, dirige Unanimous Media, que ha producido proyectos como “Under Rated” y “Good Times”, y es autor del bestseller del New York Times “Shot Ready”.
Archie Everhardt (David Harbour)
David Harbour le da voz a Archie Everhardt, un imponente rinoceronte de los Thorn y un devoto padre soltero. Harbor es ampliamente reconocido por su papel nominado al Emmy como Jim Hopper en “Stranger Things” de Netflix. Su trabajo reciente incluye “Thunderbolts”, “Gran Turismo”, “Violent Night” de Marvel y papeles de voz en la serie animada de DC “Creature Commandos”, junto con películas en “Black Widow”, “No Sudden Move” y “Revolutionary Road”.
Atracción de Mane (Aaron Pierre)
Aaron Pierre da voz a Mane Atracción, un caballo andaluz dominante y el MVP reinante de la liga, y el principal rival de Will. Pierre recientemente prestó su voz a Mufasa en “Mufasa: El Rey León” de Disney y obtuvo elogios de la crítica por “Rebel Ridge” de Netflix, que ganó el Emmy a la mejor película para televisión. Sus créditos también incluyen “The Underground Railroad”, “The Morning Show”, “Genius: MLK/X” de National Geographic y la próxima serie de HBO DC “Lanterns”, en la que interpreta a John Stewart.
Olivia Burke (Nicola Coughlan)
Nicola Coughlan le da voz a Olivia Burke, una jugadora de avestruz y miembro de los Thorns. La actriz irlandesa saltó a la fama mundial como Penélope Bridgerton en “Bridgerton” de Netflix y como Clare Devlin en la querida comedia de Channel 4 “Derry Girls”. Sus créditos recientes incluyen “Barbie” de Greta Gerwig, la comedia negra de Channel 4 “Big Mood” y el especial de Navidad de 2024 “Doctor Who”, “Joy to the World”.
Modo Olachenko (Nick Kroll)
El prolífico comediante y productor Nick Kroll da voz a Modo Olachenko, un dragón de Komodo que escupe fuego y uno de los jugadores más volátiles de los Thorns. Kroll es el cocreador y estrella de “Big Mouth” de Netflix, así como el creador de “Kroll Show” y un veterano de “The League” de FX. También es productor ejecutivo de “Adults” de FX. Sus créditos cinematográficos incluyen «Don’t Worry Darling», «Get Him to the Greek» y «I Love You, Man», junto con papeles de voz en «Sing», «The Addams Family» y «Sausage Party».
Carol (Ayesha Curry)
Ayesha Curry le da voz a la afectuosa llama Carol, propietaria del restaurante Whisker’s en Vineland. Carol es una de las mayores defensoras de Will en su viaje de rugir; La madre de Will trabajaba en Whisker’s y allí él trabajaba como repartidor. Más recientemente, Curry apareció en las películas “Irish Wish” y “Joy to the World”. También está casada con la estrella de la NBA Stephen Curry.
Roseta (Dwyane Wade)
El tres veces campeón de la NBA, Dwyane Wade, presta su voz a Rosette, una jugadora de bull roarball de los Swampland Shadows. Ahora retirado, Wade comenzó en el Miami Heat y jugó para los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers antes de regresar al Heat. Es copropietario del Utah Jazz y anteriormente presentó el programa de juegos “The Cube”. También es el marido de Gabrielle Union, quien da voz al jugador estrella de roarball Jett.
Daskas (Kevin Love)
Kevin Love le da voz a Daskas, un gorila jugador de rugido de Swampland Shadows. Love, cinco veces All-Star y dos veces miembro del Segundo Equipo All-NBA, juega actualmente para los Utah Jazz. Ganó un campeonato de la NBA en 2016 con los Cleveland Cavaliers. Si bien “GOAT” es el debut como actor de voz de Love, apareció en la pantalla como él mismo en “Entourage”, “The Suite Life on Deck” y “The Trainer”.
Propp (Ángel Reese)
La estrella de Chicago Sky, Angel Reese, añade un crédito actoral a su currículum en “GOAT”, prestando su voz al jugador de rugido Propp, un oso polar de los Shivers y uno de los rivales de Thorn en la liga. Reese, dos veces estrella de la WNBA, también usará sus dotes de actuación en la próxima segunda temporada de “The Hunting Wives” de Netflix.
Couyaté (A’ja Wilson)
A'ja Wilson le da voz a Kouyate, un caimán americano que juega al rugido para Swampland Shadows. Considerada una de las mejores de todos los tiempos en la WNBA, Wilson es una jugadora estrella en Las Vegas Aces, donde ha jugado desde que fue seleccionada en primer lugar en el draft de 2018. Con el equipo, ganó el MVP cuatro veces y ayudó a llevar al equipo a tres títulos de campeonato.
Iggy (André Iguodala)
El árbitro de Zebra Roarball, Iggy, tiene la voz del veterano de 19 años de la NBA Andre Iguodala, quien jugó para los Philadelphia 76ers, los Denver Nuggets, los Golden State Warriors y el Miami Heat a lo largo de su carrera de casi dos décadas. Iguodala, All-Star de la NBA y cuatro veces campeón con los Warriors, también se desempeñó como consultor en “GOAT”, ayudando a crear jugadas reales para los equipos de roarball. Sus apariciones anteriores en pantalla incluyen un cameo en un episodio de “Abbott Elementary” y un papel invitado como él mismo en “Silicon Valley”.
Grizz (rollo de gelatina)
El rapero y cantante de country Jason Bradley DeFord, más conocido por su nombre artístico Jelly Roll, dará voz a Grizz, un brutal jugador de rugido de oso grizzly. Jelly Roll, que actúa desde 2003, saltó a la fama en 2022 con el lanzamiento de sus sencillos «Son of a Sinner» y «Need a Favor». Recientemente se llevó a casa tres premios en los Grammy 2026, ganando por Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country, Mejor Interpretación de Música Cristiana Contemporánea y Mejor Álbum Country Contemporáneo por su décimo álbum de estudio, “Beautifully Broke”.
Luisa (Jennifer Hudson)
La ganadora de EGOT, Jennifer Hudson, aparecerá como Louise Harris, la madre de Will. Hudson fue incluida en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2013 y ha recibido numerosos elogios por su trabajo en música, cine, televisión y teatro. El debut cinematográfico de Hudson en “Dreamgirls” le valió un Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndola en la afroamericana más joven en recibir el premio. Hudson también actuó en “The Color Purple” de Broadway, fue entrenadora en las versiones británica y estadounidense de “The Voice” y lanzó su propio programa de entrevistas en 2022.
Chuck (Andrés Santino)
Andrew Santino le da voz al comentarista Chuck, un buey almizclero. Mejor conocido por su monólogo, el comediante convertido en actor presenta los populares podcasts “Whiskey Ginger” y “Bad Friends” y lanzó su último especial, “White Noise”, en Hulu en septiembre de 2025. Sus créditos anteriores como actor incluyen “Ricky Stanicky” y “Now You See Me: Now You Don’t”.
Oxidado (Bobby Lee)
Junto a Chuck, Bobby Lee interpreta al comentarista de Roarball Rusty, un murciélago. Rusty y Chuck son un dúo dinámico, como Santino y Lee en la vida real. Los dos presentan juntos el popular podcast “Bad Friends”. El comediante, actor y presentador de podcasts comenzó como miembro del elenco de MADtv a principios de la década de 2000, seguido de papeles en la serie «Splitting Up Together» y películas como «Harold & Kumar Go to White Castle», «Pineapple Express» y «The Dictator».
Hannah (Cola de Jerez)
Sherry Cola interpreta a Hannah, una loba de tierra y una de las amigas de Will. Cola comenzó su carrera en la radio y la comedia, haciendo su debut como actriz en “I Love Dick” de Amazon. También interpretó a Alice Kwan en la serie de Freeform «Good Trouble» y apareció en «Joy Ride», «A Family Affair» y «Nobody Wants This».
Daryl (Eduardo Franco)
Eduardo Franco dará voz al amigo de Will, un carpincho llamado Daryl. Franco es mejor conocido por su papel de Argyle en la exitosa serie de Netflix «Stranger Things». También apareció anteriormente en la película «Booksmart», «Gabby’s Dollhouse» y la serie de falso documental «American Vandal».
Dennis (Patton Oswalt)
El comediante Patton Oswalt es Dennis, un mono narigudo y entrenador de los Thorns. Anteriormente apareció en la comedia "The King of Queens" y narró "The Goldbergs" como un Adam F. Goldberg adulto. "Goat" está lejos de ser el primer trabajo de doblaje de Oswalt, ya que el actor previamente expresó a Remy en la película animada "Ratatouille" y apareció como varios personajes en "BoJack Horseman".
Flo Everson (Jenifer Lewis)
Jenifer Lewis le da voz a Flo Everson, un jabalí y formidable dueño de Vineland Thorns. Apodada la «Madre del Hollywood negro», Lewis protagonizó ocho temporadas en «Black-ish» de ABC y ha aparecido en docenas de películas, incluidas «Sister Act», «What's Love Got to Do With It» y «Think Like a Man». Célebre actriz de doblaje, ha prestado su talento a proyectos como "La princesa y el sapo", "Cars" y "Ralph Breaks the Internet".
Frank (Wayne Caballero)
Wayne Knight es Frank, un jerbo y propietario de Will. Knight es conocido por sus papeles recurrentes en las comedias de NBC «Seinfeld» y «3rd Rock From the Sun». Knight también tiene experiencia previa en el trabajo de voz, expresando personajes en “Toonsylvania”, “Xiaolin Showdown”, “Catscratch” y “Legend of the Three Caballeros”.