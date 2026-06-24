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Washington, DC.: La Corte Suprema se negó a escuchar un caso policial basado en la raza, dejando vigente un fallo de un tribunal inferior que, según los críticos, obliga a los agentes a sopesar la raza de un sospechoso durante los encuentros callejeros. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon de la decisión de desestimar el caso, advirtiendo que el fallo subyacente crea un estándar policial basado en la raza que no tiene cabida en la aplicación de la ley estadounidense, según registros judiciales.

El caso, U.S. v. Donte J. Carter, involucró a un hombre cuyas condenas por armas de fuego y robo fueron eliminadas después de que el Tribunal de Apelaciones de D.C. dictaminó que la policía lo detuvo antes de que los agentes tuvieran sospechas razonables para hacerlo, según documentos judiciales. Los agentes recuperaron una pistola perteneciente a Carter que, según los fiscales, fue robada del vehículo de un agente federal, según los documentos del gobierno en el caso.

Cómo razonó el tribunal inferior

En su opinión, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que la raza de Carter era relevante para determinar si una persona razonable en su posición se habría sentido libre de alejarse de los oficiales durante el encuentro. El tribunal de apelaciones razonó que los estadounidenses negros, según sus palabras, son más escépticos con respecto a la policía y menos propensos a sentir que pueden poner fin a un encuentro en sus propios términos, según muestran los registros judiciales. Con base en ese razonamiento, el tribunal dictaminó que hubo una incautación ilegal, porque los agentes no habían establecido sospechas razonables antes del encuentro.

El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Calificó la decisión como “extremadamente peligrosa para cualquier oficial que se vea obligado a tomar decisiones en una fracción de segundo”. Según Yates, “la conducta debería ser la única decisión que los agentes consideren al tomar decisiones”, y calificó de irónico que los tribunales y los activistas hayan pasado de prohibir las decisiones relacionadas con la raza a exigir que los agentes tengan en cuenta la raza al tomar decisiones durante las interacciones con los ciudadanos.

Obtenga información sobre el entrenamiento de enfoque

Dado que los informes del FBI indican que los hombres negros cometen más de la mitad de todos los delitos violentos en los Estados Unidos, y sin embargo representan sólo el 6% de la población, nos preguntamos por qué las autoridades no pueden utilizar esto como parte de su toma de decisiones.

Es porque es ilegal… a menos que seas un criminal en Washington, DC.

Por qué Alito y Thomas no estuvieron de acuerdo

Alito escribió la disidencia en su nombre y en el de Thomas, argumentando que el enfoque del tribunal inferior efectivamente requiere que los funcionarios evalúen la raza de una persona en el campo y apliquen diferentes estándares legales dependiendo de esa evaluación. Alito escribió que es peligroso permitir que alguien sea tratado de manera diferente basándose en estadísticas o estudios sobre un grupo racial, señalando que tal razonamiento podría fácilmente ir en contra de una persona en otro caso, incluso si ayudó a Carter en este caso.

La disidencia también planteó una preocupación práctica para las fuerzas del orden, al preguntar qué deberían hacer los agentes con otros grupos si los tribunales exigen reglas específicas de raza para los afroamericanos. Alito cuestionó específicamente cómo se aplicaría el estándar de disidencia a los sospechosos latinos u otros grupos minoritarios. Citó precedentes anteriores de la Corte Suprema, incluidos Students for Fair Admissions v. Harvard y Shaw v. Reno, para respaldar la posición de que la Constitución es daltónica y casi nunca permite que los actores gubernamentales traten a las personas de manera diferente según su raza.

Lo que los jueces no decidieron

Debido a que la Corte Suprema se negó a escuchar el caso, el fallo del Tribunal de Apelaciones de DC sigue vigente en esa jurisdicción. La Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el fondo del caso y no se ha confirmado cuántos otros tribunales de apelación han seguido un razonamiento similar en casos de incautación. Según los registros judiciales, Carter inicialmente les dijo a los oficiales que no tenía un arma antes de que los agentes le pidieran que se ajustara la ropa y observara lo que luego fue identificado como un arma de fuego oculta.

Para los agentes de calle, el caso se encuentra en la intersección del derecho constitucional y el trabajo policial real, donde bajo presión se pueden tomar decisiones en segundos basándose en sospechas razonables. Agregar una variable basada en la raza a ese cálculo, como advierte el disidente, crea exactamente el tipo de inseguridad jurídica que pone a los agentes en riesgo de ser interrogados nuevamente mucho después de que termina el encuentro.