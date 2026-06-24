Roy Suryo dice que el momento de su arresto fue brutal y lo compara con la película G30S/PKI

Jacarta – El sospechoso del presunto caso de diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, reveló los momentos en que fue arrestado por investigadores de la Policía de Metro Jaya el viernes 19 de junio de 2026.

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Roy Suryo dijo que el proceso de arresto fue brutal. Comparó este incidente con la película G30S/PKI.

«Tengo que decir honestamente que sólo hay una palabra (arresto por la policía), a saber, brutal. Incluso cuando conté la historia a ex altos funcionarios de la Policía Nacional y luego di muchas aportaciones, inmediatamente describió algo así como una película, a saber, Traición al G30S/PKI», dijo Roy Suryo en la transmisión de TV Justice Forum en YouTube, citado el miércoles 24 de junio de 2026.

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Roy Suryo explicó que el día antes de su arresto asistió a una actividad de debate en Bandung, Java Occidental. Llegó a su casa en la zona de Bintaro, Tangerang del Sur, alrededor de la 01.30 WIB y tuvo tiempo para descansar.

Hacia el amanecer, Roy Suryo se despierta para realizar las oraciones matutinas antes de volver a dormir. Alrededor de las 07:00 WIB, se sorprendió al escuchar el timbre de la casa sonar varias veces.

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Al revisar las cámaras de seguridad, Roy Suryo vio a varias personas frente a su casa. Luego de confirmar con la asistente doméstica (ART), supo que el grupo eran miembros de la policía.

Inicialmente, Roy Suryo sospechó que la policía había venido sólo para entregar una citación como sospechoso. Sin embargo, la situación cambió cuando varios agentes entraron inmediatamente a la casa antes de que pudiera recibirlos.

Según Roy Suryo, siete miembros del personal entraron a la casa con máscaras negras.

«Esto es algo que no esperaba de antemano, cuando quise comprobarlo, de repente la multitud subió sin haber sido debidamente invitada. Había unas siete personas y llevaban máscaras, a pesar de que las máscaras sanitarias eran negras, por lo que no podían ser vistas», dijo.

Roy Suryo admitió que los agentes fueron directamente a la habitación que él y su esposa, Ririen, todavía ocupaban en ese momento. La policía dijo más tarde que lo arrestaron porque se consideraba que había cometido otro delito.

La esposa de Roy Suryo pidió una explicación sobre los motivos del arresto. Luego la policía mostró una orden de arresto.

«Bueno, cuando entré, había una multitud porque dijeron: ‘Tenemos una orden de arresto para Roy Suryo’ (Ririen respondió) ‘Bueno, cuál es la base para ser arrestado’. Luego dijeron que estaba reincidiendo en el crimen», dijo Roy Suryo.