Yorgos Lanthimos bromea diciendo que usará IA para salir de las entrevistas

A pesar de haberse convertido en un cineasta de gran éxito durante la última década y de ser un rostro habitual en el circuito de premios, Yorgos lanthimos admite que todavía tiene sentimientos encontrados sobre el aspecto promocional que conlleva el trabajo.

Hablando el sábado en un BFI especial Festival de Cine de Londres En una conversación con el creador de “Succession”, Jesse Armstrong, le preguntaron al director cómo se sentía acerca del éxito comercial.

“Quiero que suceda, pero no quiero que suceda como sucede”, dijo con una sonrisa. «Quiero que la gente recupere su dinero. Quiero que la gente vea la película. Pero no quiero andar por ahí como un bicho raro, desfilando por el mundo y teniendo que explicar la película».

Lanthimos señaló que después de pasar seis meses filmando una película y seis meses editando, quedaban otros seis meses para dedicar a la gira promocional.

“Y no es mi pasión andar siendo fotografiado y contándole cosas a la gente”, dijo. «Así que simplemente digo, ¿no hay otra manera? Te sientas con tu gente y te cuentan sobre esta entrevista y aquella entrevista y yo digo, ¿no puedes simplemente eliminar algunas de ellas? En todas diré lo mismo 1000 veces. Y no recuerdo las cosas que dije y me confundo. Pero es una gran parte».

El director también señaló que, gracias a la tecnología, todo lo que dice se amplifica en todas partes. «Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo un millón de veces? No lo entiendo, pero aparentemente sigue siendo un sistema».

Pero la tecnología, bromeó, podría venir a rescatarlo, y con la IA podría “crear un avatar” para enviarlo a entrevistas en su lugar.

Lanthimos también habló sobre su proceso cinematográfico con los actores y sobre cómo les dio la libertad de probar cosas diferentes. Si bien reconoció que ofrecía un margen de maniobra considerable en términos de actuaciones, dijo que era particular en términos de «saber qué no funciona» y señalar cuando algo «no se siente bien». Con esto en mente, notó que hubo algo que hizo en el set que molestó a Emma Stone.

«Solo imito sus malas tomas», dijo con una sonrisa. «Yo digo, lo dijiste así… y ella dice que está bien, ¡no tienes que hacer la impresión! Pero eso la molesta mucho».

La noche anterior, “Bugonia” tuvo su estreno en el Reino Unido en el Royal Festival Hall de Londres, con el director en el escenario junto a las estrellas Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis, además de varios ejecutivos y talentos detrás de la cámara, incluidos los productores Ed Guiney y Andrew Lowe de Element Pictures, el director de fotografía Robbie Ryan y el escritor Will Tracy.

“Bugonia”, la cuarta colaboración de Lanthimos con Stone, se estrenó mundialmente en Venecia en agosto. En la película, una comedia típicamente absurda del cineasta, Stone interpreta al poderoso director ejecutivo de una importante corporación que es secuestrado por el teórico de la conspiración de Plemons y su prima inepta, quienes están convencidos de que ella es un extraterrestre que busca destruir a la humanidad. Una nueva versión en inglés de la película surcoreana de 2003 “Save the Green Planet”, la película será estrenada por Focus Features el 24 de octubre.