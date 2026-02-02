El Estado de derecho está erosionado por el populismo legal

Yakarta, VIVA – Ex presidente Tribunal Constitucional (MK) Hamdan Zoelva criticó el estado de cumplimiento ley en Indonesia hoy. Valora los principios. estado de derecho (el principio de superemocracia) está empezando a verse erosionado por el fenómeno del «populismo legal».

Lea también: La infraestructura integrada de Pertamina en Indramayu fortalece la confiabilidad y los servicios energéticos desde Java Occidental hasta Yakarta



Así lo transmitió Hamdan Zoelva en un podcast en el canal de YouTube del académico Rhenald Kasali. Hamdan dijo que este fenómeno tenía sus raíces en el populismo político que ahora se ha extendido al ámbito legal.

Según él, la ley debería funcionar como herramientas de justiciauna herramienta para defender la justicia, no para convertirse en herramientas de la política para obtener el apoyo de la comunidad.

Lea también: El Tribunal Constitucional rechaza una demanda para prohibir los matrimonios interreligiosos



«Yo lo veo así, profesor. Entonces los principios están dañados. estado de derecho en la aplicación de la ley. ¿Esto está dañado por qué? En primer lugar, lo que se está desarrollando ahora, incluidas mis preocupaciones, es el populismo policial. Proviene del populismo político. «Lo importante es cómo conseguir el aplauso de la gente», dijo Hamdan citado el lunes 2 de enero de 2026.

«Así que la verdad ya no es la cuestión más importante, estado de derecho La cuestión más importante no es cómo se consigue ese populismo y ese aplauso. Ese es un gran problema», continuó.

Lea también: Los usuarios de MyPertamina están aumentando en número y lealtad, Pertamina es la prueba



Dio el ejemplo de la práctica de mostrar al público enormes cantidades de dinero confiscado. Según él, este enfoque tiene el potencial de generar sensación en lugar de fortalecer la confianza en un proceso legal justo.

«Aunque todo el mundo lo sabe, la cantidad de dinero se puede mostrar. No es necesario mostrar una cantidad tan grande. Ése es un enfoque de populismo legal», afirmó Hamdan.

Hamdan está de acuerdo con la declaración del ex líder del KPK, Amin Sunaryadi, quien dijo que las fuerzas del orden corrían el riesgo de cambiar. agencia de aplicación de la ley convertirse agencia de entretenimiento legal.

«Estoy de acuerdo, es lo mismo. Es lo mismo que el populismo en la aplicación de la ley y esto es peligroso», subrayó.

Admitió que el público se alegraría cuando las autoridades consiguieran descubrir un caso importante. Sin embargo, Hamdan destacó que este éxito aún debe comprobarse mediante estrictos procedimientos legales.

«Bueno, en promedio, tómelo primero, arrestelo primero, sospeche primero, mientras el procedimiento continúa». estado de derechono funciona», dijo.

En el debate Hamdan se refirió al supuesto caso de corrupción en la gestión del petróleo del PT y de los productos de refinería de petróleo. Pertamina (Persero), que se dice que causó pérdidas al estado por valor de 285,18 billones de IDR.