Mahmoud Khalil advierte que EE.UU. no pasa la prueba de Palestina

Es posible que haya oído hablar de la “Excepción Palestina”, la idea de que diversos comportamientos y declaraciones que son aceptables en otros contextos son negados y castigados cuando se trata de incidencia política en Palestina. Pero ¿qué pasaría si el trato a los palestinos no fuera una excepción, sino una prueba de resistencia? Una prueba de nuestra tolerancia como nación y como pueblo, hacia la brutalidad y la consolidación de gobiernos autoritarios. Los autoritarios nombran a un enemigo, declaran un estado de emergencia y con ese pretexto invocan un poder extraordinario, a menudo militar, para escandalizar e intimidar a fuentes creíbles de oposición y disidencia, incluidos los políticos, la ley, los medios de comunicación, la academia, la libertad de expresión e incluso la verdad misma.

Mahmoud Khalil ha visto de cerca todos esos pasos. Khalil, negociador de las protestas estudiantiles pro-palestinas de 2024 en el campus de la Universidad de Columbia, fue arrestado sin orden judicial por hombres desconocidos en marzo. El suyo fue uno de los primeros y más visibles secuestros después de que asumió el cargo la segunda administración Trump. Khalil, un residente permanente legal que no había cometido violencia ni quebrantado ninguna ley, fue separado de su esposa embarazada y transportado 1.500 millas hasta un campo de detención en Luisiana, sin acceso a un abogado ni a ninguna forma de defensa.

La administración Trump buscó deportar a Khalil no por sus acciones, sino por sus «creencias, declaraciones y asociaciones», que el Secretario de Estado Marco Rubio escribió en una breve carta que «pondrían en peligro un interés convincente de la política exterior estadounidense». Unos cien días después, después de que Khalil se perdiera el nacimiento de su hijo Deen, un juez federal de Nueva Jersey desestimó el caso de Rubio y ordenó la liberación de Khalil. Pero en septiembre pasado el gobierno dio marcha atrás por errores en su solicitud de tarjeta verde y ordenó la deportación de Khalil, posiblemente a Argelia o Siria, donde su vida correría peligro. Tiene hasta finales de octubre para apelar. Mientras tanto, Khalil está demandando a la administración Trump por 20 millones de dólares en daños y perjuicios, alegando que fue encarcelado injustamente, procesado maliciosamente y etiquetado como antisemita. Khalil ha dicho que seguirá defendiendo a los palestinos mientras se desarrolla su batalla legal, y eso es exactamente lo que está haciendo.

Laura Flandes: ¿Cómo se conectó con el movimiento del que se convirtió en negociador en el campus de la Universidad de Columbia?

Mahmoud Khalil: Siendo palestino y ya conectado con el movimiento por la liberación de su pueblo, yo era uno de los pocos estudiantes palestinos en el campus, especialmente aquellos que venían directamente de un campo de refugiados o de Palestina. Desde que salí de Siria, tuve un sentido de humanidad en términos de: quiero encontrar justicia; Quiero perseguir la justicia y la dignidad. Comencé a trabajar con sirios y palestinos, refugiados sirios en el Líbano y en toda la región, y luego vine aquí y seguí haciéndolo.

LF: Para algunos el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero para otros el día que tú, no hay otra palabra para describirlo, fuiste secuestrada. ¿Qué pasó?

MK: Después de mi participación en el campamento en abril de 2024, hubo un esfuerzo concertado por parte de muchos grupos oscuros, así como de actores sionistas de la Universidad de Columbia, para engañarme y difamarme en línea. Pero no me importaba porque estas campañas de desprestigio estaban diseñadas para intimidarte para que no dijeras nada. Sin embargo, cuando Trump llegó al poder, estas amenazas se institucionalizaron. Este sentimiento antipalestino se ha institucionalizado hasta el punto de que el gobierno federal ha dependido de estos grupos oscuros para obtener información y centrarse en la defensa de los palestinos.

Sin embargo, para ser honesto, estaba seguro de que no me pasaría nada. Nunca he hecho nada malo. Literalmente estaba protestando por un genocidio. Estaba en mi universidad protestando por el uso del dinero de mi matrícula para invertir en Israel. Entonces no hay nada malo en eso. Y luego llega el 8 de marzo. Estaba regresando de una cena Iftar con mi esposa y era sábado por la noche. Estamos deseando volver a casa y tomar una taza de té. Noor estaba embarazada de ocho meses. Me siguieron agentes vestidos de civil y vinieron coches sin identificación y me dijeron: ‘Tienes que venir con nosotros’. Le pregunto, porque cree que tiene derechos: «Oh, ¿puedo ver su identificación primero?». Y segundo, “¿Tiene usted una orden de arresto?” Y se negaron a dejarme verlo. Primero dijeron: “Su visa ha sido revocada”. Pensé: «No tengo visa. Soy residente permanente de este país». Puedo verlos sorprendidos porque les dije que soy residente permanente. Lo último que escuché durante mi arresto fue que amenazaron a mi esposa Noor con arrestarla si no me dejaba. Cuando me contrataron, lo último que escuché fue que la Casa Blanca pedía una actualización.

LF: ¿Estaba usted esposado en ese momento? ¿Entendí eso correctamente?

MK: Sí, estuve encadenado, de hecho durante las primeras 30 horas, principalmente cuando me transportaban de un lugar a otro.

LF: ¿Y cada llamada a un abogado, cada llamada a alguien?

MK: Nada. A pesar de mis repetidas solicitudes de llamar a un abogado, llame a mi esposa, que es lo mínimo. Estudié administración pública y políticas públicas, así que al menos entiendo bien la ley. Se negaron a hacer todo eso, como si estuvieran actuando extrajudicialmente. Y lo sentí. Sentí que podrían secuestrarme. Realmente sentí que lo que me estaba pasando era que ahora podrían matarme. Como si no supiera dónde estoy.

LF: Huyó de Siria por miedo a recibir exactamente este tipo de trato.

MK: Exactamente, exactamente.

LF: Y vine a los Estados Unidos esperando algo diferente y mejor. Ahora ha tardado un poco, pero finalmente Marco Rubio, el Secretario de Estado, emite una breve carta afirmando que sus creencias, opiniones y asociaciones suponen algún tipo de amenaza.

MK: Dijo algo allí que es realmente alarmante. Dijo que mis creencias, actividades y asociaciones eran legales. Admite que se trata de acciones legales. Estas son asociaciones legales. En la misma carta admite que lo que estoy haciendo es legal. Sin embargo, escribe que “quiero deportarte porque veo esto como una amenaza a la política exterior y una amenaza convincente a la seguridad nacional”, lo cual es absurdo. Correctamente, un juez federal dictaminó que habrá determinación, de lo contrario esta carta en particular era inconstitucional.

El gobierno ahora está apelando contra esto ante el Tribunal de Apelación. Creo que el gobierno se dio cuenta de que no pueden ganar en este caso. Ahora han inventado un caso completamente nuevo en el que deliberadamente tergiversé mi solicitud de tarjeta de residencia. Y es completamente repugnante que recurran a tácticas tan fascistas, como literalmente inventar un caso completo. Durante mi audiencia en la corte, durante mi audiencia en la corte de inmigración, ni siquiera me preguntaron sobre estos cargos. Los tribunales de inmigración no son tribunales reales, no son tribunales del Artículo III ni son independientes, diría yo. Pertenecen o reportan al poder ejecutivo. Dependen del Ministerio de Justicia y del Fiscal General. Así que el juez de inmigración en ese caso en realidad no revisó el caso y lo único que quería hacer era determinar que yo podía ser deportado. Lo disputamos porque está claro que es una represalia por mis derechos de la Primera Enmienda en este país.

LF: Mientras tanto hemos visto a otras personas secuestradas, también hemos visto el aumento del idioma en este país. Recientemente, el subjefe de gabinete Stephen Miller describió al Partido Demócrata no como un partido, sino como un grupo extremista interno. ¿Cree que esta supuesta excepción es en realidad una prueba de nuestra aceptación de un gobierno autoritario o fascista?

MK: El gobierno no intentó ocultar nada de esto. Dijeron que mi caso se usaría como modelo, un caso de prueba para perseguir a cualquiera a quien no le guste su discurso. Y esto está sucediendo ahora. Esto ha estado sucediendo durante varios años con los palestinos y con las expresiones pro palestinas en este país. Y como usted bien dijo, este gobierno se nutre de la división. Por eso la administración Trump está utilizando Palestina, el pretexto del antisemitismo y la lucha contra el antisemitismo, para perseguirnos, porque sabe que esa es la debilidad del Partido Demócrata. Si van a las universidades, empezarán por luchar contra el antisemitismo, pero la segunda cuestión sería abolir todos los programas del DEI para limpiar la historia de la esclavitud y la fundación de Estados Unidos. La lista sigue y sigue.

LF: Me gustaría escuchar lo que han aprendido acerca de cómo podemos combatir algunas de estas debilidades, unirnos en temas que incomodan a muchas personas.

MK: La unidad es el enfoque, y la unidad en un sentido que sea un enfoque basado en los derechos. El derecho de las personas a vivir en igualdad, en libertad y dignidad. Mucha gente se acostumbró tanto a Trump y dijo: «Oh, eso es propio de Trump. Ya sabes, eso es algo que hace Trump». Pero creo que la gente piensa erróneamente que lo que está sucediendo está muy lejos de ellos. Piensan que esto nunca les sucedería a ellos, debido a su estatus social, a su origen étnico o lo que sea. Pero lo que sucede a nuestro alrededor debería alarmarnos, está en nuestro hogar. No se trata de que Estados Unidos se vuelva autoritario. Ahora es autoritarismo. Como si viviera bajo el régimen de Assad. Sé lo que se siente. Puedo sentir la misma actitud a mi alrededor.

LF: Eso no te impidió defenderte. Ha presentado una demanda civil. ¿Cuál es el estado de eso?

MK: Muy pronto presentaremos el caso federal para llevar a la administración ante un tribunal federal. Se trata de responsabilidad, porque para mí el silencio no es una opción. Sé que si permaneciera en silencio, eso realmente no me justificaría ni mejoraría mi caso. Seguirían persiguiéndome a mí y a cualquier otra persona. El costo moral del silencio es mucho mayor que cualquiera de estos costos que me podrían pasar a mí. Voy regularmente al Congreso para ejercer presión y defender, no sólo mi causa; se trata de detener la guerra, pero también de dar la alarma sobre lo que sucede a nuestro alrededor.

LF: Hay algunos oponentes heroicos, especialmente entre los jóvenes que se supone sirven en las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel. Escuchamos cada vez más sus voces, hablan. Hay otros dentro de Israel que ven en su propio líder un tipo similar de autoritario fascista, que tiene sus propias razones egoístas para permanecer en el poder y es igualmente insensible a cualquier sanción del derecho internacional. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo de Israel?

MK: No hay absolutamente ninguna excusa para servir en un ejército que comete genocidio. Así que aplaudo absolutamente a quienes se oponen a unirse a ese ejército genocida, a un Estado genocida. Como dije antes, nuestra liberación es mutua. Nuestra liberación está entrelazada. Nunca se podrá lograr la seguridad de Israel sin dar a los palestinos todos sus derechos, y viceversa. Por eso creo en nuestra liberación colectiva. Y mi liberación no debe llegar a expensas de la liberación de nadie. Y viceversa. El sionismo podría ser una ideología noble para crear un hogar para el pueblo judío, pero si eso se hace a expensas de mi pueblo, aquí está el problema. De la misma manera, quiero poder realizar mi autodeterminación, respetar la autodeterminación de los demás y vivir en dignidad, libertad, justicia y prosperidad.