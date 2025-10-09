Resulta que al Ministro de Finanzas Purbaya en secreto le gusta ver dramas chinos

Jacarta –La figura del ministro de Hacienda, Antiguo Yudhi Sadewa sigue atrayendo la atención del público, especialmente de los usuarios de las redes sociales. Aparte de las políticas que toma, su vida personal ministro de finanzas Purbaya también atrae la atención de los usuarios de las redes sociales.

Lea también: El secretario del gabinete, Teddy, se reúne con Dasco en Purbaya y analiza la economía de la República de Indonesia



De hecho, recientemente reveló un hábito inesperado cuando estaba bajo estrés. Purbaya reveló esto cuando fue estrella invitada en el podcast de Putri Tanjung en septiembre pasado. Purbaya reveló que a menudo lo disfruta. drama china cuando estoy bajo estrés.

«Señor, ¿qué hace cuando está curando el estrés?», preguntó Putri Tanjung, citado en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @ketawaitusehat.

Lea también: Dasco revela el contenido de la reunión con el Secretario del Gabinete y el Ministro de Estado de Purbaya en la RPD



«Si estoy estresado, supongo que veo dramas chinos», respondió Purbaya.

Sin embargo, el tipo de drama chino que ve tampoco es aleatorio. Eligió dramas chinos que tenían una duración corta. Porque los dramas de esta duración no se consideran aburridos.

Lea también: Acompañado por su esposa en la entrega de LPS, los internautas aplauden las dulces acciones del Ministro de Finanzas Purbaya



«Los cortos. Son entretenidos, a veces las historias son similares. Pero mírenlos, los cortos, si los largos se aburren, el tiempo es corto. Así que esto es corto», dijo.

El Ministro de Finanzas admitió que sólo se dio cuenta de que se había vuelto adicto a ver dramas cortos chinos después de haber sido reprendido por su esposa, Ida.

«Sé que ese es nuestro escape cuando mi esposa dice: ‘Sigue viendo (drama chino)’, sí, sigo mirando», dijo, riendo a carcajadas.

Mientras tanto, en su cuenta de TikTok, Purbaya admitió que todavía sigue viendo dramas chinos de formato corto hasta el día de hoy. Este drama será su elección cuando esté aburrido.

«A veces me aburro. Busco los cortos», dijo.

De repente, la confesión del Ministro de Finanzas Purbaya atrajo inmediatamente muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos recordaron inmediatamente a uno de los personajes del famoso drama corto chino: Friska Laguna.

«Oh, me acuerdo de la señorita Friska Laguna», comentaron los internautas.

«Arreglenlo, Ministro, fans de la señorita Friska Laguna», dijo otro.

«Resulta que todos los chicos hacen esto», dijo otro internauta.

«Este padre es en realidad un miembro de la Generación Z que nació demasiado rápido», dijo otro internauta.