Refinería de Cilacap – Los residentes de Donan realizan limpiezas ambientales para conmemorar la WCD 2025

Cilacap (ANTARA) – La Refinería Internacional Pertamina (KPI) RU IV Cilacap junto con la comunidad de Donan Village, Distrito Central de Cilacap, Regencia de Cilacap, Java Central, llevaron a cabo una campaña de limpieza ambiental el jueves para conmemorar el Día Mundial de la Limpieza (WCD) 2025.

La actividad, a la que asistieron cientos de participantes, involucró a la dirección de la Refinería de Cilacap, residentes de RW 13, 16, 21 y 22, Subdistrito de Donan, Voluntarios de Resiliencia ante Desastres, Pokdar Kamtibmas y la Comunidad de Trabajadores de Pertamina Amantes de la Naturaleza (Patrapala).

También estuvieron presentes representantes del Servicio Ambiental de Cilacap Regency (DLH) y del Foro de Comunicación de Liderazgo del Distrito Central de Cilacap (Forkopimcam).

La acción comenzó en Jalan Banjaran, donde los participantes recogieron residuos a lo largo de 1,5 kilómetros a lo largo de la ruta residencial hasta terminar en Bong China Square, Donan.

«Estoy muy feliz de participar en este evento. La tradición de cooperación mutua entre los residentes puede continuar, especialmente con la gestión de Pertamina, el entusiasmo aumentará», dijo Misrun, residente de Donan.

El gerente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSSE) de la Refinería de Cilacap, Reza Merizki Siregar, dijo que esta actividad fue un impulso para fortalecer la sinergia entre las empresas, el gobierno y la sociedad en la preservación del medio ambiente.

“El simple hecho de limpiar los residuos ambientales en realidad trae consigo valores de solidaridad, cuidado y responsabilidad hacia la tierra”, afirmó.

Según él, los grandes cambios comienzan con pequeños pasos y la presencia de todos los residentes y empleados muestra un espíritu de cooperación mutua que se espera que continúe.

“Esta acción también es importante como ejemplo para las generaciones futuras, porque proteger el medio ambiente es un largo camino que requiere coherencia y conciencia colectiva”, afirmó.

Dijo que el espíritu de la WCD 2025, que lleva el tema Hacia una Indonesia limpia 2029, es un recordatorio de que cada pequeña acción tiene un gran impacto en el futuro.

“Cada bolsa de residuos recogida y cada paso dado es una clara demostración de amor por la tierra y un legado para nuestros hijos y nietos”, afirmó Reza.

El jefe del subdistrito central de Cilacap, Bambang Wijoseno, agradeció las medidas tomadas por la Refinería de Cilacap para colaborar con la comunidad en las actividades de gestión ambiental.

«Ciertamente damos la bienvenida a esta iniciativa. No es sólo una ceremonia, sino que todos están directamente involucrados en las actividades de limpieza», dijo.

Valoró que esta actividad también fue una herramienta educativa para los vecinos, especialmente en el área de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) de la refinería de Cilacap.

«Esperamos que este programa ayude a cambiar los hábitos de las personas para hacerlas más limpias y saludables, porque la limpieza está estrechamente relacionada con la calidad de vida», dijo Bambang.

La actividad concluyó con el traslado de cinco carros de basura y cinco juegos de contenedores de basura a Donan Village.

A través de esta acción, la refinería de Cilacap busca apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el punto 11 sobre ciudades y asentamientos sostenibles y el punto 13 sobre cómo hacer frente al cambio climático.

