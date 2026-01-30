Los republicanos de Manhattan reciben una lección de autodefensa de la era Mamdani

30 de enero de 2026
Un club republicano de Nueva York organizó un seminario sobre las fantasías de los vigilantes en una de las ciudades más seguras del país.
En una reciente noche gélida en Manhattan, mientras visitaba una mansión histórica en el Upper East Side, me dejé caer en una silla plegable junto a una enorme bandera estadounidense y bebí Cherry Coke en un vaso de plástico rojo mientras un agente retirado del FBI explicaba por qué prefería sentarse en un restaurante cerca de la cocina con vista a la puerta principal. Según un correo que anunciaba su aparición, el ex policía, Rob Chadwick, estaba allí para educar a una audiencia en el Metropolitan Republican Club, una de las asociaciones conservadoras más antiguas de la ciudad, sobre «la propagación de la violencia política al estilo ANTIFA desde Portland a Nueva York».
La reciente violencia en Minnesota, en la que agentes de ICE mataron a dos manifestantes en tragedias ampliamente filmadas cuyas circunstancias el gobierno federal mintió repetidamente, quedó en el aire, pero principalmente en abstracto. Un funcionario del Metropolitan Republican Club que presentó a Chadwick se quejó de «ataques coordinados» contra las fuerzas del orden federales en Minnesota. El anuncio del discurso de Chadwick prometía que abordaría «la creciente ola de intimidación política y terror selectivos».
Según la narrativa favorecida por los republicanos más veteranos de Manhattan y los agentes retirados del FBI convertidos en gurús de la seguridad personal, parece que cualquier ola de terror político que azote a Estados Unidos está dirigida principalmente a los republicanos y a aquellos que usan fuerza letal para defenderse.
«Pregúntenle a los agentes de ICE que hemos visto en la televisión. Sus vidas se acabaron», dijo Chadwick, sin mencionar que algunos de estos agentes en realidad habían matado a personas: ocho sólo en el último mes, que murieron a causa de tiroteos o mientras estaban bajo custodia de inmigración. «Estas son personas que quieren volver a casa con sus familias».
Chadwick ocupó varios puestos en la Oficina antes de jubilarse y hacer la transición a una carrera dando conferencias al público no especializado sobre seguridad personal mientras se desempeñaba como asesor de la Asociación de portación oculta de EE. UU. (El relativo rigor de las leyes sobre armas de Nueva York había sido una queja recurrente de Chadwick y del público). Ahora estaba de pie frente a un atril en un edificio donde los políticos conservadores de Nueva York se habían reunido durante décadas, enseñando al público las mismas habilidades que había enseñado a los miembros de los equipos SWAT del FBI. «Quiero que consideres esta noche como tu entrenamiento», dijo Chadwick. Se trataba principalmente de mentalidad, explicó: una forma de desarrollar una propensión a la acción cuando el próximo tirador masivo podría estar a la vuelta de la esquina.
Un miembro de la audiencia preguntó sobre Daniel Penny, el justiciero que estranguló a Jordan Neely antes de que fuera declarado inocente de todos los cargos y comenzara una carrera en capital de riesgo. «Torturaron a ese héroe durante diecinueve meses», dijo un hombre mayor mientras un estruendo de aprobación surgía de la sala.
Otro hombre, apoyado en un palo, describió un ataque que había sufrido 23 años antes y se defendió. “No lo logró”, dijo. Pero si el atacante hubiera sobrevivido, el interrogador se preguntaba: «¿Podría haberme demandado?».
Había un sentimiento compartido de que el mundo se había vuelto irremediablemente más peligroso en los últimos años, especialmente en Nueva York y otras ciudades importantes. «Saldremos de esto», dijo el presidente del club antes del discurso de Chadwick. «Pasaremos por Mamdani».
“Desafortunadamente, vives en una ciudad muy peligrosa”, dijo Chadwick, refiriéndose a la que es, según algunas medidas estadísticas, la ciudad importante más segura de Estados Unidos, donde los delitos violentos en particular han ido disminuyendo durante años. (Mientras tanto, las tasas de homicidio en todo el país están en su nivel más bajo en más de un siglo).
Alguien preguntó cómo estar seguro en las concurridas calles de la ciudad de Nueva York. “Las multitudes son muy peligrosas”, dijo Chadwick, antes de alentar a las personas a tener un “punto de reunión” designado con amigos si van a una protesta o a un juego de pelota y se ven obligados a huir.
Una mujer mayor preguntó cómo podía mantenerse segura en el transporte público. «El transporte público es extremadamente peligroso», dice Chadwick, autor de un libro llamado La guía práctica para la seguridad personal.que podía pedir escaneando un código QR en una tableta situada en una mesa de mercancías. Dijo que cuando viajaba en el metro, caminaba alrededor del metro y miraba a los pasajeros. Si no le gustaba lo que veía, se bajaba del tren para coger otro que no activara su sentido arácnido. Continuó explicando que utilizaba una heurística similar casi cada vez que estaba en público; por ejemplo, describía el momento y el lugar más seguros para repostar (durante el día, grandes gasolineras funcionando de forma constante, cuando el tanque está medio lleno).
Chadwick enfatizó repetidamente que era esencial confiar en la intuición. Asegúrese de dejar «tiempo y distancia» entre usted y un atacante potencial, dijo. No importaba si eras demasiado cauteloso o parecías irracional. Cualquier cosa puede pasar. “En última instancia, la prioridad tiene que ser volver a casa con sus seres queridos”, dijo.
Vestido con una chaqueta azul a rayas, jeans, una camisa Oxford blanca y zapatillas de deporte, Chadwick se presentó como un orador refinado que se sentía a gusto en el escenario, mezclando historias espantosas de tiroteos masivos (algunos de los cuales investigó como agente del FBI) con alguna que otra broma. Describió un Estados Unidos en el que la “situación de seguridad” se ha deteriorado, especialmente desde 2019. “El movimiento de desfinanciamiento de la policía ha sido devastador”, dijo, a pesar de que los presupuestos policiales en la mayoría de las grandes ciudades han seguido aumentando desde entonces.
Pero Chadwick enfatizó que los ciudadanos deben prepararse para lo peor, gracias a las crecientes amenazas que se avecinan. Si bien elogió a la policía local, Chadwick lamentó que los tiempos de respuesta del 911 hubieran aumentado. Muchas personas, dijo, podrían pedir ayuda y quedarse solas. Reprodujo una grabación de una inquietante llamada al 911 en la que un operador le dijo a una mujer cuyo exnovio abusivo estaba en su puerta que no podía enviar a un oficial para ayudar. La multitud en el Metropolitan Republican Club gimió. «Este no es un incidente aislado», dijo Chadwick. «Esto sucede en todas partes».
Chadwick habló sobre su respuesta como agente del FBI al tiroteo masivo de Charleston en 2017 en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Carolina del Sur. Le llamó la atención el hecho de que “nadie en esa habitación se movía”, incluso cuando el tirador recargaba repetidamente. La moraleja de ese episodio, dijo, fue que la gente debería pensar en la posibilidad de quedar atrapada en un tiroteo masivo y preparar sus mentes para responder, idealmente para huir. “Te sucederá a ti”, dijo Chadwick. «Tienes que dejar de subcontratar tu seguridad personal. Tienes que hacerlo. Es una tontería».
Durante la parte de preguntas y respuestas, un hombre mayor preguntó si podía comprar una pistola Byrna, un arma de fuego «menos letal», en otro estado y luego traerla a la ciudad de Nueva York, donde son ilegales. Luego lanzó una segunda pregunta, sobre el tiroteo de Alex Pretti por parte de ICE. No fue agresivo, dijo el interrogador, refiriéndose a Pretti. Fue la única opinión disidente en una noche de paranoia practicada, y la pregunta, que provocó murmullos descontentos entre la multitud, fue rápidamente respondida por Chadwick, quien se negó a responder la otra pregunta del niño de varios años sobre el posible comercio ilegal de armas menos letales.
Chadwick no juzgó el tiroteo de Pretti, pero recurrió a la película de 1989. Graham contra Connor Decisión de la Corte Suprema que ayuda a fijar estándares legales en tiroteos policiales. “¿Qué observó razonablemente ese oficial?” -Preguntó Chadwick. “Parece difícil, pero debemos dar un paso atrás” y esperar una investigación. (Recientemente, un agente del FBI renunció después de intentar investigar el asesinato de Renee Good por parte de ICE y encontrarse con importantes obstáculos dentro de la agencia).
Se trataba de respetar la autoridad, que aparentemente era infalible hasta que alguien violaba sus dictados.
«Todos los que hemos matado ante las cámaras en las últimas semanas seguirían vivos si hubieran cumplido», dijo Chadwick en un momento. «Cualquier interacción con las autoridades es peligrosa. Entra en ello pensando que tu trabajo es sobrevivir».
El evento terminó con un fuerte aplauso y Chadwick se mezcló con sus admiradores. Salí del edificio de la calle 83, que estaba custodiado para la ocasión por dos agentes de la policía de Nueva York, y abordé el metro para un viaje de una hora de regreso a Brooklyn. No examiné el coche en busca de amenazas. Una pareja vestida con Air Jordans a juego me indicó que me quitara los auriculares. Estaban cayendo el uno sobre el otro un poco, tal vez un poco borrachos. Dijeron algo sobre mis zapatos: unos Converse sucios y de caña alta. Fue fuerte y difícil de oír, pero sonrieron. Dije que me gustaban sus zapatos. Me dijo que tomara un poco. Fue un intercambio alegre y de bajo riesgo, del tipo prosaico que ayuda a unir el tejido raído de la comunidad. Me hizo sentir bien. Si hubiera escuchado el consejo de Chadwick, probablemente me habría marchado.
