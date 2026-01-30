Los republicanos de Manhattan reciben una lección de autodefensa de la era Mamdani

Un club republicano de Nueva York organizó un seminario sobre las fantasías de los vigilantes en una de las ciudades más seguras del país.

La escena fuera del descarrilamiento del metro de Nueva York en 2017. (Spencer Platt/Getty Images)

En una reciente noche gélida en Manhattan, mientras visitaba una mansión histórica en el Upper East Side, me dejé caer en una silla plegable junto a una enorme bandera estadounidense y bebí Cherry Coke en un vaso de plástico rojo mientras un agente retirado del FBI explicaba por qué prefería sentarse en un restaurante cerca de la cocina con vista a la puerta principal. Según un correo que anunciaba su aparición, el ex policía, Rob Chadwick, estaba allí para educar a una audiencia en el Metropolitan Republican Club, una de las asociaciones conservadoras más antiguas de la ciudad, sobre «la propagación de la violencia política al estilo ANTIFA desde Portland a Nueva York».

La reciente violencia en Minnesota, en la que agentes de ICE mataron a dos manifestantes en tragedias ampliamente filmadas cuyas circunstancias el gobierno federal mintió repetidamente, quedó en el aire, pero principalmente en abstracto. Un funcionario del Metropolitan Republican Club que presentó a Chadwick se quejó de «ataques coordinados» contra las fuerzas del orden federales en Minnesota. El anuncio del discurso de Chadwick prometía que abordaría «la creciente ola de intimidación política y terror selectivos».

Según la narrativa favorecida por los republicanos más veteranos de Manhattan y los agentes retirados del FBI convertidos en gurús de la seguridad personal, parece que cualquier ola de terror político que azote a Estados Unidos está dirigida principalmente a los republicanos y a aquellos que usan fuerza letal para defenderse.

«Pregúntenle a los agentes de ICE que hemos visto en la televisión. Sus vidas se acabaron», dijo Chadwick, sin mencionar que algunos de estos agentes en realidad habían matado a personas: ocho sólo en el último mes, que murieron a causa de tiroteos o mientras estaban bajo custodia de inmigración. «Estas son personas que quieren volver a casa con sus familias».

Chadwick ocupó varios puestos en la Oficina antes de jubilarse y hacer la transición a una carrera dando conferencias al público no especializado sobre seguridad personal mientras se desempeñaba como asesor de la Asociación de portación oculta de EE. UU. (El relativo rigor de las leyes sobre armas de Nueva York había sido una queja recurrente de Chadwick y del público). Ahora estaba de pie frente a un atril en un edificio donde los políticos conservadores de Nueva York se habían reunido durante décadas, enseñando al público las mismas habilidades que había enseñado a los miembros de los equipos SWAT del FBI. «Quiero que consideres esta noche como tu entrenamiento», dijo Chadwick. Se trataba principalmente de mentalidad, explicó: una forma de desarrollar una propensión a la acción cuando el próximo tirador masivo podría estar a la vuelta de la esquina.

Un miembro de la audiencia preguntó sobre Daniel Penny, el justiciero que estranguló a Jordan Neely antes de que fuera declarado inocente de todos los cargos y comenzara una carrera en capital de riesgo. «Torturaron a ese héroe durante diecinueve meses», dijo un hombre mayor mientras un estruendo de aprobación surgía de la sala.

Otro hombre, apoyado en un palo, describió un ataque que había sufrido 23 años antes y se defendió. “No lo logró”, dijo. Pero si el atacante hubiera sobrevivido, el interrogador se preguntaba: «¿Podría haberme demandado?».

Había un sentimiento compartido de que el mundo se había vuelto irremediablemente más peligroso en los últimos años, especialmente en Nueva York y otras ciudades importantes. «Saldremos de esto», dijo el presidente del club antes del discurso de Chadwick. «Pasaremos por Mamdani».

“Desafortunadamente, vives en una ciudad muy peligrosa”, dijo Chadwick, refiriéndose a la que es, según algunas medidas estadísticas, la ciudad importante más segura de Estados Unidos, donde los delitos violentos en particular han ido disminuyendo durante años. (Mientras tanto, las tasas de homicidio en todo el país están en su nivel más bajo en más de un siglo).

Alguien preguntó cómo estar seguro en las concurridas calles de la ciudad de Nueva York. “Las multitudes son muy peligrosas”, dijo Chadwick, antes de alentar a las personas a tener un “punto de reunión” designado con amigos si van a una protesta o a un juego de pelota y se ven obligados a huir.