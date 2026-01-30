Shane Gillis y Post Malone caen en el comercial de Bud Light para el Super Bowl

La gente realmente se está enamorando Luz de brote este año.

Un nuevo anuncio de 30 segundos del Super Bowl para el pilar de Anheuser-Busch tiene como objetivo hacer reír a los espectadores. Shane Gillis, Mensaje Malone y Peyton Manning asisten a una boda donde el séquito y los invitados caen por una colina empinada en busca de un barril de Bud Light.

«Creo que la gente quiere reír», dice Todd Allen. «Creo que la gente quiere entretenerse».

Es probable que el anuncio provoque algunas risas cuando se transmita durante la transmisión del Super Bowl LX de NBC el 8 de febrero. Allen se negó a especificar en qué parte del juego estaba previsto que apareciera el anuncio.

Es probable que el comercial sea reconocido por los aficionados a Bud Light porque presenta a celebridades que han sido “habituales” del reciente trabajo promocional de la cerveza. Gillis apareció con Malone y Manning. en el esfuerzo de Bud Light por el Super Bowl 2025que los representaba como residentes de un callejón sin salida de Everytown USA que se unían para beber cerveza con los vecinos. Este anuncio del Super Bowl marcará el cuarto anuncio de Manning para Bud Light. El quinto de Malone y el segundo de Gillis.

Pero el anuncio también se aleja de la fórmula habitual de Bud Light. Hay una sección del comercial en la que las frases ingeniosas se detienen y el elenco desciende por una pendiente, todo al ritmo de la versión de 1992 de Whitney Houston de «I Will Always Love You» de Dolly Parton.

Allen de Bud Light dice que ninguna celebridad resultó perjudicada durante la realización de este comercial.

A los ejecutivos de Anheuser-Busch les gusta presentar a Bud Light en escenarios que son “relativamente ridículos”, dice Allen. «Queremos estar en una ocasión identificable, como una boda. Ya sabes, todos quieren tomar esa primera cerveza en la boda», dice. «Y luego, hay un poco de ridiculez para traer ese humor y esa gracia a la mesa, y ahí es cuando ves que el barril de cerveza está en riesgo y que toda la fiesta de bodas hará cualquier cosa para conseguir ese sabor fresco y limpio».

La pantalla de televisión no es el único lugar donde aparecerá Bud Light en relación con el Super Bowl. Anheuser-Busch ofrece un reembolso de $60 en barriles de Bud Light para celebrar el Super Bowl LX. Y la compañía está llevando barriles llenos de cerveza al campo local de los equipos del Super Bowl, los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en un intento por llevar Bud Light a los hogares de los fanáticos. «Estamos entusiasmados de hacer realidad la idea del barril en todos nuestros canales de marketing», dice Allen.

Al final, dice Allen, el barril de Bud Light es el “héroe” del comercial y todo el mundo lo sigue.