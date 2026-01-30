Un encuentro con la hermana de White and Blue que supuso un gran cambio para la señora Murni.

Jacarta – La pasión por desarrollar y tener su propio negocio sigue ardiendo en muchas mujeres indonesias, que se atreven a empezar desde pequeños pasos con grandes esperanzas. Con perseverancia y apoyo adecuado y continuo, un simple sueño de ayudar económicamente a la familia puede convertirse en un negocio que tenga un mayor impacto en la familia y la comunidad circundante.

Este enfoque es el que se sigue fomentando PNM a través de ayuda empresarial a millones de mujeres desfavorecidas para que puedan independizarse y mejorar poco a poco el bienestar de sus familias.

Una de estas historias se refleja en el viaje de Ibu Murni, una ama de casa que lleva mucho tiempo intentando ayudar económicamente a su familia. Desde 2012 comenzó a vender tortas húmedas a pequeña escala desde casa.

Sin embargo, en 2017, su negocio fracasó y dejó de vender por falta de capital. La reunión con los funcionarios de campo que vestían camisas blancas y azules cuando realizaban actividades de divulgación sobre financiación empresarial fue un punto de inflexión.

Con un préstamo inicial de 2 millones de IDR, Ibu Murni reorganizó su negocio. Nueve años después, la financiación ha crecido hasta los 10 millones de IDR, junto con el aumento de la facturación y de los tipos de productos vendidos, que van desde tortas secas hasta la última innovación en forma de monedas.

El negocio de Ibu Murni no sólo se desarrolla en términos de producción, sino que también está cada vez más organizado legalmente. Ha obtenido un Número de Identificación Comercial (NIB) y una certificación halal para sus productos. Esto es algo que a menudo se pasa por alto en el nivel de las ultramicroempresas.

Además de obtener capital, participó activamente en diversas capacitaciones y bazares facilitados por PNM, lo que le ayudó a entender el packaging, el marketing y ampliar la red de clientes. Dijo estar muy agradecido de haberlo conocido. PNM el uno al otro.

Inicialmente estaba confundido acerca de cómo encontrar capital, ahora su negocio está creciendo y brindando beneficios a su familia. Este espíritu es el que hace que el PNM siga intentando brindar beneficios para que haya más historias de otras Madres Puras en todo el país.

El secretario corporativo del PNM, Dodot Patria, dijo que historias como la de Ibu Murni son una ilustración real de cómo las intervenciones sociales y económicas para las madres tienen un impacto directo en la resiliencia económica de las familias.

«El PNM cree que cada madre tiene un gran potencial para desarrollarse cuando se le brinda acceso a capital, asistencia y, lo más importante, oportunidades. Este esfuerzo no se trata sólo de hacer crecer los negocios, sino de cambiar la calidad de vida familiar de manera sostenible», dijo.