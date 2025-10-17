JD Vance cree que el mañana pertenece a los jóvenes republicanos amantes de Hitler



En una era posterior a la vergüenza, es posible deshacerse de los comentarios racistas y del nazismo.

Donald Trump habla con JD Vance en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca el 14 de octubre de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Si Donald Trump es un presidente transformador se debe más a su comportamiento que a su ideología. En términos de política, Trump ha gobernado como un típico republicano de derecha, y todos los componentes del MAGAísmo tienen profundas raíces en la historia estadounidense: racismo, nativismo, nacionalismo, capitalismo desenfrenado, aventurerismo militar e incluso autoritarismo. Lo que distingue a Trump y que ha remodelado cada vez más al Partido Republicano es su total falta de vergüenza.

Las revelaciones y escándalos que harían que políticos anteriores dimitieran y desaparecieran en el olvido no le disuaden. En retrospectiva, el ejemplo definitorio de la personalidad pública de Trump fue la liberación del infame Acceso a Hollywood cinta en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016, en la que se escuchó al candidato alardear de cómo su estatus de celebridad le permitió «agarrarlos por el coño». En lugar de avergonzarse, Trump descartó sus palabras como «charla de vestuario» y ganó la presidencia.

Trump y sus seguidores tienen la Acceso a Hollywood modelo de no disculpa y lo aplicó a muchas otras controversias. Eso nos lleva a esta semana. El Partido Republicano se enfrenta actualmente a un escándalo provocado por un Política informe que documenta que muchos miembros prominentes habían hecho una variedad de comentarios viles en un chat de Telegram para Jóvenes Republicanos, incluido el uso de la palabra N y «gente sandía» para referirse a los negros, insultos contra los homosexuales y llamados a violar y matar a los enemigos políticos en cámaras de gas. “Amo a Hitler” fue uno de los varios sentimientos pronazis transmitidos en el chat grupal.

A raíz del escándalo, los republicanos convencionales se sometieron a los rituales habituales de reprobación y condena. El asambleísta de Nueva York, Michael Reilly, despidió a su jefe de gabinete, Peter Giunta, quien hizo algunos de los comentarios más odiosos en el chat. La diputada Elise Stefanik, que anteriormente había elogiado a Giunta, condenó el chat y pidió la dimisión de quienes participaron.

Reilly y Stefanik volvieron a una política anterior. La Casa Blanca eligió un camino diferente. como mi Nación Su colega Joan Walsh señaló que el vicepresidente J.D. Vance ha tomado la iniciativa en un esfuerzo por encubrir los horripilantes comentarios en el chat. En una repetición del Acceso a Hollywood escándalo, Vance ha insistido en que el chat era sólo una cuestión de chicos siendo chicos en Internet, esencialmente nada más que una charla en línea en el vestuario.

Discurso El show de Charlie Kirk El miércoles, Vance dijo: «La realidad es que los niños hacen cosas estúpidas, especialmente los jóvenes. Cuentan chistes mordaces y ofensivos».

Como suele hacer, Vance mintió. Los Jóvenes Republicanos no son sólo un grupo marginal de delincuentes juveniles. Está formado por adultos maduros de entre 18 y 40 años, muchos de los cuales ocupan puestos de personal de alto nivel o incluso sirven como legisladores electos. Además, lejos de ser bromas, los comentarios en el chat eran claramente expresiones de creencias profundamente arraigadas, aunque se expresaran de forma hiperbólica para crear la sensación de romper tabúes.

Pero la persistente defensa del chat por parte de Vance es incluso más importante que el contenido del chat en sí. Después de todo, si recordamos la toma de poder del Partido Republicano por la derecha a principios de la década de 1960, el Partido Republicano a menudo ha reclutado a racistas extremos e incluso filonazis. Esto ha dado lugar a escándalos periódicos, mitigados por negaciones rituales. Por ejemplo, en 1965, un grupo de Jóvenes Republicanos se reunió en una convención del partido en Miami y comenzaron a cantar canciones racistas y antisemitas. Una canción, que seguía la melodía de ‘Jingle Bells’, tenía la siguiente letra:

Conduciendo por el Imperio en un Mercedes-Benz,

Dispara a todos los kikes, haz muchos amigos.

Rata tat-tat-tat-tat, acaba con los bastardos,

Oh, qué lindo es tener a los nazis nuevamente en la ciudad.

Al año siguiente, se conoció la noticia de este alegre canto. En ese momento, no había ninguna figura significativa de J.D. Vance que defendiera a los Jóvenes Republicanos, quienes fueron denunciados rotundamente por los republicanos y grupos tradicionales como la ADL.

Pero ahora los niveles más altos del Partido Republicano, incluida la Casa Blanca, creen que disculparse es un error. La extrema derecha es una facción tan grande en el partido, especialmente entre los jóvenes, que negarla es políticamente costosa. Tanto Trump como Vance son lo suficientemente inteligentes como para saber que los jóvenes republicanos que publican «Amo a Hitler» en los chats son el futuro del Partido Republicano. (Así como Trump y Vance protegen a los extremistas neonazis, las principales instituciones son igualmente reacias a criticar a Trump y Vance. Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, una supuesta organización de derechos civiles, elogió a los republicanos por desautorizar el chat grupal, pero se mantuvo notablemente en silencio sobre el hecho de que la Casa Blanca ha ignorado el escándalo.)