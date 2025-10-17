El gobierno brindará capacitación en construcción a Santri, edad mínima 18 años

Jacarta – El Ministro Coordinador (Menko) para el Empoderamiento Comunitario, Abdul Muhaimin Iskandar, dijo que el gobierno proporcionaría capacitación y certificación de habilidades. construcción a estudiantes. Esta capacitación se realizará a través del Ministerio de Obras Públicas (PU).

Lea también: Las consecuencias del programa Trans7 son consideradas insultantes por Kiai, Santri Geruduk Transmart Jember y Trans Studio Bandung.



«El Ministerio de Obras Públicas (PU) y su personal están listos para capacitar y sumar habilidad santri», dijo, después de la Reunión a Nivel Ministerial (RTM) en su oficina, el viernes 17 de octubre de 2025.

Tío Imin Explicó que esta formación y certificación está dirigida a estudiantes mayores de 18 años.

Lea también: El internado islámico Al Khoziny reanuda inmediatamente sus actividades de enseñanza y aprendizaje después del incidente del colapso de Musala



«Para aumentar el conocimiento y la vocación», explicó.



Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar o Cak Imin (centro) en la Oficina del Ministerio Coordinador del Primer Ministro

Lea también: La policía afirma que el manejo del caso de transmisión ‘Exposed Uncensored’ de Trans7 se llevó a cabo de manera profesional



Por otro lado, Cak Imin reveló que el gobierno formará un grupo de trabajo especial para garantizar la idoneidad de las instalaciones e infraestructura en entornos educativos y religiosos.

En este caso, estamos colaborando con el Ministerio de Religión (Kemenag) para llevar a cabo investigaciones sobre los edificios de internados islámicos.

«Para los internados islámicos somos más integrales y junto con el Ministro de Asuntos Religiosos llevamos a cabo estudios, búsquedas y también regulamos los internados islámicos para que cumplan con las leyes y reglamentos existentes», dijo.

Como se informó anteriormente, Cak Imin enfatizó que la rehabilitación no se realiza sólo en los internados islámicos sino también en los edificios utilizados para actividades religiosas.

Este es el esfuerzo del gobierno para garantizar la seguridad de las personas que estudian u oran.

«No nos centramos sólo en Al-Khoziny o los internados islámicos, sino también en todas las instituciones educativas, actividades religiosas y lugares de culto que son vulnerables, ayudaremos a todos ellos», afirmó el viernes 17 de octubre de 2025.

Cak Imin explicó que, además de los edificios para los lugares de culto, se llevaron a cabo auditorías y controles en todos los lugares de servicios públicos religiosos, como orfanatos y servicios educativos.

«El Ministro de Obras Públicas está llevando a cabo un proceso de auditoría y brindando asistencia a los internados islámicos vulnerables», dijo.

tvOnenews/Aldi Herlanda