UIN Walisongo se asocia con el Instituto Iangsu para lanzar un Centro de Inteligencia Artificial

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang, en colaboración con el Instituto Vocacional de Tecnología Arquitectónica de Jiangsu, inauguró el Centro de Capacitación China-Indonesia para Inteligencia Artificial (CITC-AI).

“La IA está cambiando el mundo a una velocidad sin precedentes y la educación debe evolucionar con ella”, dijo el viernes en Semarang, Java Central, el vicerrector de Asuntos Académicos e Institucionales de la UIN, Walisongo Semarang Mukhsin Jamil.

Explicó que CITC-AI es una iniciativa conjunta para promover la educación, la investigación y la innovación en Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo sostenible de ambos países.

El establecimiento de CITC-AI marca un hito importante en la cooperación transfronteriza entre Indonesia y China en el campo de la tecnología digital.

El Centro de capacitación en IA está diseñado para cerrar la brecha entre el conocimiento académico y las necesidades de la industria al ofrecer capacitación e investigación en IA centrada en el sector, ética y adaptada al contexto local.

«El lanzamiento de CITC-AI es una respuesta a la rápida transformación digital en Indonesia y China, donde la demanda de profesionales de IA está superando la disponibilidad de mano de obra calificada», dijo.

El instituto se centrará en abordar la escasez de habilidades en la educación vocacional y superior a través de programas implementados de capacitación y certificación basados ​​en proyectos, adaptados a los desafíos del mundo real en el sector.

“CITC-AI representa nuestro compromiso de producir profesionales de IA éticos y preparados para el futuro que puedan contribuir a la economía digital de ambos países”, dijo.

El presidente del Instituto Vocacional de Tecnología Arquitectónica de Jiangsu, Xiangling Tao, dijo que CITC-AI servirá como un centro bilateral para la educación e innovación en IA.

Dijo que CITC-AI tiene un programa de cursos cortos y campos de entrenamiento sobre los conceptos básicos y aplicaciones de la IA y certificados profesionales.

«El centro ofrecerá programas de formación de instructores para profesores y profesionales, investigación aplicada y proyectos piloto que aborden los desafíos locales, e intercambios de profesores y estudiantes para facilitar la transferencia de conocimientos entre los dos países», dijo.

Durante los próximos dos años, el Centro de Capacitación en IA implementará una hoja de ruta de cuatro fases, desde la preparación de la infraestructura hasta el desarrollo de programas certificados y el proceso de incubación.

En tres años, CITC-AI pretende formar a más de 500 participantes, certificar a 30 formadores y lanzar al menos tres proyectos piloto con socios industriales y gubernamentales.

Se espera que esta cooperación no sólo mejore la capacidad digital y el ecosistema de innovación, sino que también fortalezca las relaciones bilaterales en materia de educación y tecnología entre Indonesia y China.

En esta colaboración, el Instituto Vocacional de Tecnología Arquitectónica de Jiangsu proporcionará asistencia para las instalaciones por valor de 8.000 yuanes o el equivalente a 18.000 millones de rupias.