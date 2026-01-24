Jack Smith no nos salvará



Smith se ha desempeñado honorablemente, pero ninguna persona o investigación puede proteger a Estados Unidos de Trump.

El exfiscal especial estadounidense Jack Smith presta juramento antes de testificar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre su investigación sobre el presidente Donald Trump. (Alex Wroblewski/AFP vía Getty Images)

Los New York Times dijo que se veía “pálido y cansado” el jueves. No es así como yo habría descrito al ex fiscal especial Jack Smith; tal vez «deprimido». Pero tal vez eso sea una proyección. Smith ha pedido desafiantemente a los republicanos de la Cámara de Representantes que le permitan testificar públicamente sobre sus investigaciones y cargos contra Donald Trump. El jueves, de manera bastante inesperada, lo permitieron. También inesperadamente, no parecía desafiante. Parecía resignado a la inutilidad de su causa y a la probabilidad de que él y sus colegas fueran procesados, si no procesados, por su trabajo.

Eso me deprimió. Eso no debería haber sucedido. Ya sabíamos que Smith tuvo que abandonar sus casos contra Trump cuando, increíblemente, el pueblo estadounidense lo reinstauró como presidente, a pesar de la evidencia generalizada de los muchos crímenes del tipo deshonrado y dos veces acusado. El Comité de la Cámara del 6 de enero hizo públicos muchos de ellos. Smith, incluso después de abandonar sus casos, hizo públicos los resultados de su investigación en un informe descarado el año pasado. Testificó en privado ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 17 de diciembre, y durante las vacaciones los republicanos publicaron una transcripción y un video de esa comparecencia, que también sentó las bases para su minucioso caso contra Trump. No estaba seguro de por qué los republicanos de la Cámara de Representantes decidieron que Smith testificara públicamente el jueves; algunos analistas de noticias sugirieron que podrían haberle tendido una trampa de perjurio, en un esfuerzo por darle a la corrupta procuradora general Pam Bondi municiones para procesarlo.

Al parecer, Trump también lo esperaba. A mitad de su testimonio, publicó en las redes sociales: “Jack Smith es un animal trastornado, al que no se le debe permitir ejercer la abogacía” y sugirió que “con suerte” Bondi “investigue lo que ha hecho”.

Si es así, probablemente no encontró mucho (no es que la verdad le importe a Trump o sus secuaces). Smith repitió cuidadosamente gran parte de su testimonio de diciembre, a veces palabra por palabra. No respondió a las burlas republicanas ni a los elogios demócratas. Francamente, parecía derrotado. Lo cual creo que es.

No digo que haya lanzado un puñetazo. «Nuestra investigación ha demostrado que Donald Trump es la persona que provocó el 6 de enero, que era previsible y que intentó explotar la violencia», dijo al comité. Continuó: “Nadie debería estar por encima de la ley en este país, y la ley exigía que [Trump] rendir cuentas. Así que eso es lo que hice”.

Smith continuó: «He visto cómo el estado de derecho puede erosionarse. Mi temor es que hemos visto el estado de derecho funcionar en nuestro país durante tanto tiempo que muchos de nosotros hemos llegado a darlo por sentado… El estado de derecho no es automáticamente ejecutivo». Y reconoció que la administración Trump “haría todo lo que estuviera en su poder” para acusarlo “porque el presidente se lo ordenó”.

“No me dejaré intimidar”, enfatizó.

No creo que se sienta intimidado, pero seguro que está desanimado. Lo más cerca que estuvo de mostrar emoción fue cuando dijo que desearía haber mostrado más aprecio por lo que habían hecho sus investigadores, ya que muchos de ellos han sido despedidos o están bajo investigación por su trabajo en las investigaciones de Trump.