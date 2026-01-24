Jack Smith no nos salvará

Política
/
23 de enero de 2026
Smith se ha desempeñado honorablemente, pero ninguna persona o investigación puede proteger a Estados Unidos de Trump.
Los New York Times dijo que se veía “pálido y cansado” el jueves. No es así como yo habría descrito al ex fiscal especial Jack Smith; tal vez «deprimido». Pero tal vez eso sea una proyección. Smith ha pedido desafiantemente a los republicanos de la Cámara de Representantes que le permitan testificar públicamente sobre sus investigaciones y cargos contra Donald Trump. El jueves, de manera bastante inesperada, lo permitieron. También inesperadamente, no parecía desafiante. Parecía resignado a la inutilidad de su causa y a la probabilidad de que él y sus colegas fueran procesados, si no procesados, por su trabajo.
Eso me deprimió. Eso no debería haber sucedido. Ya sabíamos que Smith tuvo que abandonar sus casos contra Trump cuando, increíblemente, el pueblo estadounidense lo reinstauró como presidente, a pesar de la evidencia generalizada de los muchos crímenes del tipo deshonrado y dos veces acusado. El Comité de la Cámara del 6 de enero hizo públicos muchos de ellos. Smith, incluso después de abandonar sus casos, hizo públicos los resultados de su investigación en un informe descarado el año pasado. Testificó en privado ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 17 de diciembre, y durante las vacaciones los republicanos publicaron una transcripción y un video de esa comparecencia, que también sentó las bases para su minucioso caso contra Trump. No estaba seguro de por qué los republicanos de la Cámara de Representantes decidieron que Smith testificara públicamente el jueves; algunos analistas de noticias sugirieron que podrían haberle tendido una trampa de perjurio, en un esfuerzo por darle a la corrupta procuradora general Pam Bondi municiones para procesarlo.
Al parecer, Trump también lo esperaba. A mitad de su testimonio, publicó en las redes sociales: “Jack Smith es un animal trastornado, al que no se le debe permitir ejercer la abogacía” y sugirió que “con suerte” Bondi “investigue lo que ha hecho”.
Problema actual
Si es así, probablemente no encontró mucho (no es que la verdad le importe a Trump o sus secuaces). Smith repitió cuidadosamente gran parte de su testimonio de diciembre, a veces palabra por palabra. No respondió a las burlas republicanas ni a los elogios demócratas. Francamente, parecía derrotado. Lo cual creo que es.
No digo que haya lanzado un puñetazo. «Nuestra investigación ha demostrado que Donald Trump es la persona que provocó el 6 de enero, que era previsible y que intentó explotar la violencia», dijo al comité. Continuó: “Nadie debería estar por encima de la ley en este país, y la ley exigía que [Trump] rendir cuentas. Así que eso es lo que hice”.
Smith continuó: «He visto cómo el estado de derecho puede erosionarse. Mi temor es que hemos visto el estado de derecho funcionar en nuestro país durante tanto tiempo que muchos de nosotros hemos llegado a darlo por sentado… El estado de derecho no es automáticamente ejecutivo». Y reconoció que la administración Trump “haría todo lo que estuviera en su poder” para acusarlo “porque el presidente se lo ordenó”.
“No me dejaré intimidar”, enfatizó.
No creo que se sienta intimidado, pero seguro que está desanimado. Lo más cerca que estuvo de mostrar emoción fue cuando dijo que desearía haber mostrado más aprecio por lo que habían hecho sus investigadores, ya que muchos de ellos han sido despedidos o están bajo investigación por su trabajo en las investigaciones de Trump.
La turba republicana en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes siguió una línea de interrogatorio predeciblemente estúpida. Lo que más les preocupaba era la decisión de Smith de citar los «registros de peaje» de los congresistas republicanos: sin escuchas telefónicas, sin grabaciones de sus conversaciones, sólo con quién habían hablado y durante cuánto tiempo. Varios miembros calificaron esto de «espionaje», pero no lo es. Le preguntaron por qué no estaba buscando los registros de ningún demócrata, una pregunta ridícula porque no se sabe ni se sospecha que ningún demócrata haya hablado con Trump o sus compinches como Rudy Giuliani el 6 de enero o antes. Smith estaba buscando a las personas que Trump estaba tratando de convencer de no certificar el recuento del Colegio Electoral que convirtió a Joe Biden en presidente. Los demócratas no estaban entre ellos.
Pasaron mucho tiempo criticando a la exdiputada y denunciante del entonces jefe de Gabinete Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, por sus «rumores» sobre que Trump se puso al volante de su SUV en un intento de lograr que su agente del Servicio Secreto lo llevara al Capitolio ese día. Pero la propia Hutchinson admitió que sólo tenía relatos de segunda mano sobre el supuesto conflicto y que Smith ni siquiera la había incluido en una lista de testigos. Jordan atacó: eso significaba que había hecho eso no Descartó llamar a Hutchinson, a quien describió como «alguien que todo el mundo sabe que se lo está inventando» (espero que sus abogados estuvieran atentos).
Por supuesto, otras partes del testimonio de Hutchinson fueron corroboradas: sobre el enfado de Trump hacia sus colegas del Servicio Secreto, su obsesividad ante la televisión ese día, su negativa a decirles a los alborotadores que no regresaran a casa hasta después de las cuatro. p.m. Pero Jordan actuó como si hubiera encontrado la prueba irrefutable que destruyó todo el caso de Smith: que no había «descartado» llamar a Hutchinson como testigo.
No hubo nada mejor ni peor que eso.
Hubo momentos en que el estilo lacónico de Smith funcionó de manera espectacular. El representante republicano Darrell Issa afirmó que la lista de miembros del Congreso cuyos registros telefónicos obtuvo constituía una «lista de enemigos políticos de Biden», y continuó: «Ellos eran los enemigos del presidente y usted era su enemigo». [the administration’s] ¿brazo?»
“No”, respondió Smith sin rodeos.
Popular
“desliza hacia la izquierda abajo para ver más autores”Desliza →
De lo contrario, obtuvimos poca o ninguna información nueva del día. Lo más destacado para mí fue el despistado representante de Texas Troy Nehls, que intentó culpar del motín del 6 de enero a la policía del Capitolio, que no estaba bien preparada, y el oficial discapacitado Michael Fanone que fingió toser mientras gritaba «¡Que te jodan!». Quizás eso es lo que quería de Jack Smith, lo cual es ciertamente estúpido.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, no habló directamente sobre Smith o su testimonio el jueves cuando, en vísperas de una dramática huelga general en Minneapolis para protestar por la brutal invasión de ICE allí, dijo a los periodistas: «No salvaremos a nuestro país en un tribunal… en última instancia, este país será salvado por el pueblo de Estados Unidos. Y para que – usted proteste, recopile pruebas, las comparta con nosotros, se comunique con nosotros – es acción. En realidad, es la forma en que vamos a ganar».
Es la única manera de vencer a Trump, aunque Jack Smith haya hecho todo lo posible para que pague por sus crímenes.
Más de la nación
Mientras casi 15.000 enfermeras hacen huelga, los sistemas hospitalarios más grandes de Nueva York están tratando de hacer retroceder las reglas de personal y los beneficios de salud logrados con tanto esfuerzo, incluso cuando los salarios de los ejecutivos se disparan.
Prajwal Bhatt
En Elie v. US de esta semana, el corresponsal de justicia de The Nation nos recuerda por qué el gobierno es importante y por qué ICE no tiene nada que ver con el gobierno real. Además, la pierna brillante de Hawai’i…
Eli Mystal
En 2024, al menos 6.279 personas murieron o resultaron heridas por restos explosivos de guerra. La campaña de sensibilización “Shoe Pyramids” está organizada por Handicap International y Intern…
OpArt
/
Andrea Arroyo
El presidente Donald Trump le ha dado la espalda al orden mundial liberal y es poco probable que Europa haga lo mismo.
Sasha Abramsky
Mientras el Partido Demócrata debate su identidad, este médico y candidato progresista de las primarias está preparado para un momento decisivo en la carrera por el escaño en el Senado de Michigan.
Nación estudiantil
/
Hector Chen