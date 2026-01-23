El director de casting de «American Dreams» tenía 65 años

Laura Adlerex administrador y director de casting de la Casting Society, murió el jueves en Los Ángeles tras una breve enfermedad. Ella tenía 65 años.

Durante 16 años, Adler trabajó como director de casting y participó en el casting de programas de televisión como «Better Off Ted», «Dream On», «The Goode Family» y «American Dreams». Por este último, Adler fue nominado a un premio Primetime Emmy al mejor reparto en una serie dramática. Antes de convertirse en uno, ayudó a los renombrados directores de casting Barbara Claman, Mark Saks y Ted Hann.

Durante más de cuatro décadas en la industria, Adler construyó una carrera en el entretenimiento que se definió por su servicio, integridad y defensa incansable; Se convirtió en miembro original del comité directivo para garantizar pensiones y beneficios de salud para los directores de casting en 2005 y, en 2014, fue contratada como administradora de la Casting Society. Ocupó el puesto durante una década, sirviendo y apoyando a la comunidad mundial de casting hasta que se retiró del puesto en 2024.

En reconocimiento a sus incansables esfuerzos y el impacto que su trabajo tuvo en la comunidad de casting, Adler recibirá el Premio Humanitario Rosalie Joseph, otorgado a quienes han hecho contribuciones destacadas a causas humanitarias que a su vez han apoyado a la comunidad de casting. El premio se entregará en la 41ª edición de los Premios Artios el 26 de febrero en Los Ángeles.

Hija del fallecido actor y director Jerry Adler, Adler nació y creció en la ciudad de Nueva York. Antes de pasar al casting en 1989, comenzó a trabajar en producción de cine y televisión en 1980.

Le sobreviven sus hermanas Alisa Adler, agente de talentos de Paradigm; Emily Adler, escritora; Amy Adler; y sobrino, Joe Adler. Se anunciará un servicio conmemorativo en una fecha posterior.