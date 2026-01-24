Indonesia ocupa firmemente el segundo lugar después de sumar 29 oros.

Najon Ratchasima, VIVA – Indonesia logró mantener el segundo lugar en la clasificación. Juegos Paralímpicos de la ASEAN (APG) 2025 luego de volver a sumar medallas hasta el tercer día del evento.

Basado en la página oficial. Juegos Paralímpicos de la ASEAN 2025 Vigilado en Yakarta, el contingente rojiblanco había conseguido un total de 68 medallas de oro, 73 de plata y 70 de bronce. Este logro mantiene a Indonesia detrás de la anfitriona Tailandia, que todavía está firmemente en la cima de la clasificación con 109 medallas de oro.

Mientras tanto, Malasia ocupa el tercer lugar con 33 medallas de oro, muy lejos de Indonesia.

En el tercer día de competición, Indonesia registró una importante incorporación al ganar 29 medallas de oro. Decenas de medallas fueron entregadas por deportistas de diversos deportes, entre ellos boccia, ajedrez, tiro con arco, atletismo, ciclismo, judo, natación y tenis de mesa.

Este logro significa que Indonesia todavía está abierta a acercarse a Tailandia en la cima de la clasificación, manteniendo al mismo tiempo la distancia de Malasia en el tercer lugar.

Detrás de Indonesia y Malasia, Filipinas ocupa el cuarto lugar con 26 medallas de oro, seguida por Vietnam en el quinto lugar con 24 medallas de oro. Le siguen Myanmar con 11 de oro y Singapur que recogió 10 de oro.

Mientras tanto, Laos, Brunei Darussalam y Timor Leste siguen al final de la clasificación con dos, una y una medalla de oro respectivamente.

A los Juegos Paralímpicos de la ASEAN de 2025 todavía les quedan varios partidos, por lo que se prevé que la competencia por la clasificación seguirá siendo reñida hasta los últimos días.

