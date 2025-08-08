Es nuestro turno de construir un nuevo sistema de atención



Activismo



/

Editorial





/

Tenemos la oportunidad de dar forma al futuro construyendo un sistema de cuidado que nadie deja atrás.

Política publicitaria



Ai-Jen Poo habla como defensores de la atención de 8,000 velas para 80 millones de estadounidenses que confían en Medicaid durante una estela de 60 horas el 23 de julio de 2025 en Washington, DC (Foto de Brian Stukes / Getty Images para cuidar las generaciones)

Este artículo aparece en el número de septiembre de 2025, con la cabeza «¿Cuál es el próximo lugar para nosotros»?



Han pasado 60 años desde que el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Medicare y Medicare en la ley, y esos programas han acumulado una red de seguridad para las familias estadounidenses. Sesenta años desde que los defensores, los organizadores y las familias se unieron y se negaron a dejar que nuestro país dejara adultos a medida que envejecían en la pobreza y los empleados con bajos ingresos mientras tenían dificultades para pagar la atención médica. Pero después del mayor corte para Medicaid en la historia, este no es un cumpleaños normal.

Hoy en día, casi 80 millones de personas confían en Medicaid para recibir atención. Desde cubrir el 40 por ciento de toda la entrega hasta casi el 70 por ciento de la atención domiciliaria para personas mayores y discapacitadas, Medicaid es más que una línea de pedido. Ha representado una promesa de que, independientemente de los altibajos de la vida, nuestra capacidad de cuidarse unos a otros estará protegida de generación en generación.

Sin embargo, los $ 1 billón de recortes incluidos en la cuenta presupuestaria masiva que se firmó en la ley en julio causó 17 millones de personas que están en riesgo. Los proveedores de atención, los trabajadores de cuidado directo, los discapacitados y los enfermos crónicos, y las familias que todos los jóvenes serán víctimas del dolor. Este gran proyecto de ley feo nos dice que nuestra atención y nuestras vidas son desechables.

La promesa de Medicaid está destrozada. Pero después de esta destrucción, el sueño de algo mejor aparece a la vista. Tenemos la oportunidad de dar forma al futuro construyendo un sistema de cuidado que nadie deja atrás. Desde atención médica hasta licencia familiar y médica remunerada, desde cuidado infantil asequible y de alta calidad hasta atención de envejecimiento y discapacitados: un nuevo sistema de atención que refleja la verdadera realidad y la presión sobre nuestras familias ya es demasiado tarde.

Incluso antes de estos recortes, estos programas eran insuficientes, bajo financiados e inaccesibles por demasiado. Millones de nosotros ya teníamos problemas para obtener acceso a la atención que necesitamos y ganamos. Los cuidadores informales, intercalados entre criar a un niño pequeño y apoyar a los padres envejecidos, asienten bajo el peso de los costos financieros y emocionales. Los trabajadores de la salud asuman el segundo y tercer trabajo porque no pueden permitirse apoyar a sus propias familias en el campo de la pobreza que merecen. Más de 700,000 familias elegibles están atrapadas en las listas de espera para el cuidado del hogar, y las casas de enfermeras rurales están cerradas, sin la fuerza laboral necesaria para satisfacer la demanda.

Con nuestro sistema de atención existente en el borde y el cuidado de millones de personas, la pregunta es lo que nos viene a nosotros. Este es el momento de construir en la dirección de un futuro donde no se toma a nadie solo para navegar por enfermedades, enfermedades, envejecimiento o crianza de los hijos. Un futuro donde las familias tienen el tiempo y el apoyo que necesitan para brindarnos sin sacrificar ingresos o estabilidad. Un futuro en el que los cuidadores son apoyados y reconocidos como esenciales, con buenos salarios, protección fuerte y dignidad en el trabajo. En este futuro, el cuidado no es reemplazable; Se prioriza como la base de una sociedad próspera.

Problema actual



Pero este futuro no viene a nosotros, lo construimos juntos.

Al igual que las generaciones para nosotros lucharon por una garantía para la atención médica y la seguridad económica, entregando la Ley de Seguridad Social Americana, Medicaid, Medicare y los estadounidenses con discapacidades, ahora es nuestro turno. Estos programas no sucedieron solos; Fueron construidos por personas que se atrevieron a exigir más y organizarse para hacerlo real. Tenemos que seguir su liderazgo y luchar por más que simplemente salvar el mínimo.

A finales de julio, la atención para generaciones y nuestros socios se organizaron durante 60 horas de cientos de familias en el centro comercial nacional, con una estela para marcar cada 60 años desde que se fundó Medicaid. Nos unimos en nuestro miedo compartido a lo que significa perder Medicaid. Hemos levantado nuestras voces para que nuestros representantes elegidos sepan que no dejamos que su crueldad no se vuelva a responder. Y dejamos que nuestra ira cause nuestra dedicación para garantizar que la atención no sea el caso en los próximos 60 años.

Merecemos una política que nos hace prosperar. Para llegar allí, debemos seguir uniéndonos, no solo en tiempos de crisis, sino en nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros debe comprometerse a mostrar y organizar a otros para exigir el cambio.

Solo nosotros podemos plantar las semillas para lo que viene a continuación: un futuro de atención que vale la pena luchar.