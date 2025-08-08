90 maestros de primaria aprobaron la capacitación internacional de impresión de libros digitales interactivos interactivos estándar

Yakarta, Viva – Hasta 90 gurú escuela primaria De varias regiones logró obtener una nueva historia en el mundo educación Indonesia. Durante tres días, 2-4 de julio de 2025, asistieron a una capacitación intensiva para hacer libros digitales interactivos basados en Global Epub 3.0 en el Hotel Manhattan, Yakarta.

La actividad titulada Transformación digital líder en educación primaria, la capacitación en el autor de NAMO en el sitio es una colaboración de la Dirección del Ministerio de Educación de la Primera Infancia, Educación primaria y secundaria (Kemendikdasmen) Con Arasoft Corea, con el apoyo de la NIPA de Corea del Sur (Agencia Nacional de Promoción de la Industria de TI).

Director de la escuela primaria, Moch. Salim Somad, enfatizó que este programa es un paso estratégico para fortalecer la alfabetización digital nacional. «Esta capacitación es parte del Programa Nacional de Alfabetización Digital. Estamos comprometidos que los maestros de escuela primaria en toda Indonesia no solo se convierten en usuarios de contenido digital, sino que también pueden convertirse en el creador de libros digitales interactivos de alta calidad», dijo, viernes 8 de agosto de 2025.

Durante la capacitación, todos los participantes lograron completar un libro digital interactivo que combinó narraciones de audio, ilustraciones animadas, pruebas basadas en HTML5. Sorprendentemente, todo está hecho sin antecedentes de programación.

El director de Arasoft, Kang Juong Hyon, calificó esta colaboración como un gran salto. Posteriormente, se puede acceder a los libros de los participantes a través de Dabonda, la aplicación del lector de dispositivos cruzados de ARASOFT. Se espera que el programa fomente la transformación de la educación básica para que sea más inclusivo, adaptativo y listo para competir en el ámbito global.

«Estamos muy orgullosos de poder asociarnos con el Ministerio de Educación y Centro. Esta no es solo una capacitación técnica, sino un gran paso hacia los ecosistemas de aprendizaje digital basado en EPUB 3.0 en Indonesia», dijo.