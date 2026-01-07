Conozca a la nueva alcaldesa de Seattle, Katie Wilson



Activismo





/

Su victoria la obtuvo el precariado: inquilinos, usuarios de transporte público y socialistas democráticos que se manifestaron, tocaron timbres, crearon redes sociales y registraron nuevos votantes.

Política publicitaria



Katie Wilson. (Sara Kush)

Un día después de la toma de posesión de Zohran Mamdani, a 3.000 millas al oeste de Nueva York, los habitantes de Seattle celebraron su propio milagro socialista democrático al tomar juramento a la alcaldesa Katie Wilson. Katie superó las probabilidades para destronar a un poderoso titular con una agenda arraigada en la igualdad y la autenticidad que atraía a los votantes más precarios de la ciudad.

Tuve la suerte de ser uno de los oradores en la toma de posesión de Wilson, que, a diferencia de la de Mamdani, no estuvo repleta de estrellas a propósito. Había muy pocos trajes. La ropa del alcalde Wilson se compró en Goodwill. Mil habitantes de Seattle acudieron al Ayuntamiento, cientos de los cuales nunca lo habían considerado su hogar. Katie se unió a mí para invitar a tres oradores que presentaron un mosaico de esperanza: un estudiante somalí-estadounidense, un ex vagabundo y un anciano que nos recordó una y otra vez que seamos valientes y no contentos.

Mientras que Zohran prestó juramento ante el senador Bernie Sanders, Katie prestó juramento ante Pauline Van Senus, una conductora de transporte de bajos ingresos conocida como la «tarifa de tránsito» de Seattle por la limpieza de las paradas de autobús en la ciudad.

La victoria de Katie la obtuvo el precariado: inquilinos, usuarios de transporte público y socialistas democráticos que se unieron a Katie, tocaron su timbre, crearon redes sociales dominantes y registraron nuevos votantes.

Estos no son los agentes de poder reconocidos en Seattle, pero la victoria de Katie demuestra que pueden movilizar e inspirar a las bases para elegir a un alcalde que adopte los valores y políticas de la clase trabajadora que permitirán a los residentes prosperar, incluido el cuidado infantil, el transporte público y la vivienda asequibles.

El desafío que enfrenta ahora Katie es universalizar el cuidado infantil y la vivienda social. En las últimas décadas, los progresistas han intentado avanzar con victorias graduales en un contexto corporativo abrumadoramente poderoso. Conozco este trabajo de primera mano como defensor de políticas económicas progresistas. He visto los peligros de este enfoque. Es hora de lograr un progreso fundamental, sistémico y universal para Seattle. Katie puede cumplir.

Problema actual



No será fácil, ya que la administración Trump y el Congreso recortaron fondos para servicios sociales como el cuidado infantil y la atención médica. Si bien Seattle tiene los recursos para financiar estos bienes sociales, estamos a punto de descubrir si nuestros líderes tienen las agallas políticas para cobrar impuestos a los oligarcas, los ricos y las corporaciones globales con sede en Seattle, incluidas Amazon y Starbucks.

Katie nunca ha rehuido enfrentarse al poder corporativo. Su primera parada después de las elecciones fue en un piquete de Starbucks, donde proclamó: «Yo no compro Starbucks y tú tampoco deberías hacerlo». No es sólo palabrería: Katie introdujo el impuesto JumpStart para las grandes corporaciones.

Con la elección de tres progresistas, ahora tiene aliados en el ayuntamiento. Ha creado un movimiento de base que podría participar en campañas de iniciativa si el ayuntamiento se niega a intervenir. Así es como finalmente podremos construir nuestra ciudad. Como lo demostró bellamente la ceremonia de juramento de Katie, la nueva alcaldesa de Seattle formó una coalición de organizaciones comunitarias, trabajadores, activistas, inmigrantes, demócratas, socialistas, trabajadores de cuidado infantil y pequeñas empresas para ganar su elección. Ahora esa coalición debe estar conectada con el progreso político real.

La plataforma de Katie es algo más que crear una comunidad económica próspera. Se trata también de crear las condiciones que permitan a la gente corriente disfrutar de los placeres sencillos de la vida: caminar por un parque, tener tiempo para leer un libro. Al ver a Mamdani tomar juramento desde Seattle, me conmovió hasta las lágrimas mientras Lucy Dacus cantaba “Bread and Roses”. En Seattle, Katie afirmó, haciéndose eco de estos textos, que debemos «abrir el tiempo y el espacio donde ocurre la vida, donde las personas pueden respirar, experimentar y crear, donde podemos ser seres humanos plenos y no sólo medios para un fin… Porque necesitamos pan, pero también necesitamos rosas. Merecemos rosas».