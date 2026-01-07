Divorciada de Ridwan Kamil, la custodia de Zara recae en Atalia Praratya

Bandung, VIVA – declaró el Tribunal Religioso de la ciudad de Bandung (PA) custodia hijos de la pareja Ridwan Kamil Y Atalia PraratyaCamillia Laetitia Azzahra o familiarmente conocida como ZaraAcordó estar bajo el cuidado de su madre después de que se concediera la demanda de divorcio.

Ikhwan Sopyan, Relaciones Públicas del Tribunal Religioso de la ciudad de Bandung, dijo que el acuerdo de custodia había sido aprobado por ambas partes durante el proceso del juicio.

«Esencialmente, para el niño, fue acordado por ambas partes, es decir, Zara y la madre», dijo Ikhwan en Bandung el miércoles.

Ikhwan explicó que las discusiones sobre la custodia de los hijos se llevaron a cabo en una audiencia de mediación a la que asistieron ambas partes antes de que se dictara la decisión.



Camillia Laetitia Azzahra o Zara

Dijo que la decisión en el caso de divorcio de Atalia Praratya contra Ridwan Kamil se leyó electrónicamente o en el tribunal electrónico.

«Este caso se registró en el tribunal electrónico, por lo que el examen hasta la decisión se llevó a cabo electrónicamente. La demanda presentada por Atalia contra Ridwan Kamil fue básicamente concedida, pero la decisión no se publicó públicamente», dijo.

Según él, sólo el demandante y el demandado pueden recibir una copia de la decisión. El proceso judicial también se llevó a cabo a puerta cerrada porque se trataba de un asunto privado, de conformidad con las disposiciones de la ley procesal de los tribunales religiosos.

«El desarrollo del juicio se realizó de conformidad con la ley aplicable», dijo.

Añadió que la decisión aún no tiene fuerza jurídica permanente ni firmeza porque aún hay 14 días para que las partes presenten recursos legales si objetan la decisión del panel de jueces.

Con respecto a los motivos del juez para conceder la demanda de divorcio, Ikhwan dijo que la decisión se refería al artículo 19 del Reglamento Gubernamental Número 9 de 1975 y al artículo 116 de la Compilación de la Ley Islámica (KHI).

Anteriormente, Atalia Praratya y Ridwan Kamil, a través de sus respectivos abogados, se sometieron a un proceso de mediación y acordaron separarse amistosamente. (Hormiga)