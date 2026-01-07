Los Cowboys sopesarán al entrenador despedido de la NFL para reemplazar al DC Matt Eberflus

Todavía no han seleccionado ningún candidato oficial, pero el vaqueros de dallas Están en el mercado buscando un nuevo coordinador defensivo para reemplazar a Matt Eberflus, quien fue despedido el martes después de una temporada decepcionante en el puesto. Por supuesto, Eberflus reemplazó a Mike Zimmer, quien fue despedido después de una temporada decepcionante, y Zimmer reemplazó a Dan Quinn, quien se fue en 2024 para convertirse en el entrenador en jefe del equipo. Comandantes.

Dado que Quinn es el último hombre en mantener el puesto durante más de una temporada, tendría sentido que los Cowboys miraran hacia atrás con añoranza por su mandato. La defensa de Quinn ocupó el puesto número 5 en el NFL en puntos y yardas permitidas, muy lejos de los números registrados con Zimmer (31º en puntos, 28º en yardas) y Eberflus (32º en puntos, 30º en yardas permitidas). A los Cowboys les gustaría mucho volver a ese tipo de actuación en ese lado del balón.

Pero con Quinn instalado como entrenador en jefe en Washington, los Cowboys tendrán que buscar la mejor opción: un ex acólito de Quinn.

Raheem Morris tiene conexión con Dan Quinn

Ese es el pensamiento presentado por Albert Breer, experto de Sports Illustrated, quien señala que los Cowboys tienen la intención de «actuar rápidamente» en cuanto a un coordinador defensivo, a pesar de la larga historia de Jerry Jones de moverse con velocidad de tortuga cuando se trata de contrataciones.

Un nombre se destaca como una posibilidad real y adecuado para el trabajo:Halcones El entrenador Raheen Morris, quien fue despedido abruptamente después de dos años el lunes. Morris era el coordinador defensivo de Quinn en Atlanta y lo reemplazó como entrenador interino cuando fue despedido en 2020.

Los vaqueros necesitan ayuda en el backfield defensivo

Flores, por supuesto, es Brian Flores, el coordinador defensivo del vikingos. Está buscando otro puesto de entrenador en jefe y, aunque lo más probable es que regrese a Minnesota si no consigue un puesto importante, necesita un nuevo contrato. Esa podría ser una oportunidad para que los Cowboys se lancen y paguen de más por Flores, lo cual tienen los medios financieros para hacerlo, pero Jones nunca ha sido alguien que dé mucho dinero a los entrenadores, especialmente a los asistentes.

Jon Machota de The Athletic también nombró a Morris como reemplazo de Eberflus, nombró también a Flores, despidió al entrenador de los Cardinals, Jonathan Gannon, y marrones de cleveland El coordinador defensivo Jim Schwartz.

Escribió Machota de Morris: “Morris, de 49 años, pasó las temporadas de 2021 a 2023 como Rams de Los Ángeles coordinador defensivo, que incluyó ganar el Super Bowl en 2021. Su currículum también incluye ser el Bucaneros de la Bahía de Tampa entrenador en jefe (2009-2011) y coordinador defensivo de los Falcons y entrenador en jefe interino en 2020. Su especialidad es el backfield defensivo”.

Considerando la implosión de los backs defensivos de los Cowboys, donde la estrella DaRon Bland ha luchado con una lesión y su compañero ex All-Pro Trevon Diggs fue cortado antes del final de la temporada, Morris tiene aún más sentido.