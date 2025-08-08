Zenda y Law Roach on Running Sneaker: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

ZedayaLa colaboración con la marca Swiss Sportswear en solo pasó un paso más allá de la embajada de la marca, y directamente en el diseño de productos.

Como parte de la nueva campaña «Be Every Every You», presentada el jueves, el actor ganador del Emmy ha codiseñado su primera zapatilla: una iteración de moda de la silueta CloudTilt de On, denominado Cloudtilt Moon. El zapato es parte de una cápsula desarrollada junto con su estilista y director creativo de la antigua, Law Roach, que marca la producción de moda más tangible del dúo desde el anuncio de semi-retiro de Roach el año pasado.

«El movimiento siempre ha sido parte de cómo me conecto conmigo mismo, y el movimiento se ve diferente para todos», dijo Zendaya en un comunicado. «Esta historia se sintió personal: un recordatorio de que todos somos seres multifacéticos, con tantas piezas brillantes que finalmente compensan quiénes somos, nos hace enteros. Para mí se trata de abrazar cada pequeño de nosotros mismos y estar presentes en cada versión de usted mismo».

La campaña, filmada por Bardia Zeinali y narrada por la propia Zendaya, presenta imágenes surrealistas destinadas a reflejar los muchos seres que una persona puede habitar. La idea, según dice, se trata de «movimiento y multiplicidad», aunque el mensaje aterriza más cerca del tipo de ambigüedad curada que se ha convertido en un elemento básico de la marca de alto concepto de Zendaya.

La caída de la ropa incluye bombarderos ajustados, trajes de pista monocromáticos y cuerpos. Sin embargo, la verdadera sustancia está en la zapatilla. Si bien las colaboraciones de celebridades a menudo equivalen a poco más que un colorway y una verificación de campaña, la mano de Zendaya en este lanzamiento parece estar más involucrada. Cloudtilt Moon presenta cambios de diseño adaptados para el uso de estilo de vida: un talón esculpido, relleno actualizado y una parte superior de malla transpirable para el uso versátil. El co-firmante de Roach, cuyo estilo ha borrado durante mucho tiempo la línea entre la alfombra lista para usar y la roja, probablemente no sea accidente.

La asociación de Zendaya con ON comenzó en 2023, poco después de que usó la marca durante el ciclo de prensa de «Challengers», y desde entonces se ha convertido en un contrato de varios años.

