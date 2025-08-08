Will Benjamin Sesko está en Old Trafford for Man United vs Fiorentina cuando descendió la pista

Benjamin Sesko fue trasladado a Inglaterra en Manchester en Manchester para completar su traslado al Manchester United de RB Leipzig el jueves por la noche.

Benjamin Sesko ahora está a punto de completar su transferencia a Man Utd. (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images)

Los partidarios del Manchester United esperan pacientemente con noticias sobre la llegada de Benjamin Sesko de RB Leipzig para ser confirmados.

El esloveno voló a Manchester el jueves por la noche, después de que United había llegado a un acuerdo de transferencia de £ 74 millones con su club. El viernes se entiende que Sesko realizó su médico en Carrington y que todo parece estar programado para anunciarlo este fin de semana.

Por supuesto, el anuncio oficial coincidiría con la pretemporada de United contra Fiorentina en Old Trafford. El juego es el primero, y el último, este verano de United este verano antes de que la Premier League regrese contra el Arsenal el 17 de agosto.

Muchos especulan o United usará el accesorio para revelar a Sesko a los partidarios de su nuevo club. La competencia ya se considera una ocasión especial en la que David de Gea regresará por primera vez desde que dejó Old Trafford y United, que la inauguración de Sesko podría coincidir con esto.

En una declaración oficial, United confirmó sus tres sesiones de firma senior en lo que va del verano, a saber, Diego Leon, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, desfilaron con los partidarios de su casa antes del partido contra Fiorentina. Es comprensible que no hubiera ningún informe de que Sesko estaría involucrado en esta presentación.

Sin embargo, se puede esperar que, si todo sale de acuerdo con el plan, el delantero esloveno agregará a sus nuevos compañeros de equipo al campo antes del juego. Mientras que Leon, Cunha y Mbeumo se espera que jueguen parte del juego, Sesko probablemente solo tendrá un vistazo, pero solo llega al equipo.

Ruben Amorim probablemente tomará una decisión sobre si Sesko está lo suficientemente en forma para aparecer contra el Arsenal en la semana a seguir.

