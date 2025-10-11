Las pasantías nacionales tienen un impacto positivo en el mundo empresarial

Jacarta – Presidente de la Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia Anindya Bakrie evaluar el programa Pasantía Nacional 2025 puede tener un impacto positivo en forma de nuevas innovaciones para el mundo empresarial.

«Lo importante (de este programa es) que absorbamos a los hermanos menores, a los niños que acaban de graduarse (de la universidad). Las empresas también necesitan nuevos trabajadores y nuevos pensamientos (de la generación más joven) para que la innovación pueda funcionar», dijo Anindya cuando se reunió en Yakarta el sábado.

En cuanto a este programa, los participantes son recién graduados (recién graduado) las universidades recibirán dinero de bolsillo equivalente al salario mínimo del distrito/ciudad (UMK) y al salario mínimo provincial (UMP) de DKI Yakarta cada mes durante 6 meses de aprendizaje.

Anindya evaluó que este esfuerzo fue muy bueno para los aprendices y el mundo empresarial involucrado. Espera que se pueda ampliar aún más la cooperación con el sector industrial en este programa para que la cobertura de participantes sea más uniforme.

«El gobierno está proporcionando UMK (en el programa de pasantías), creo que esto es muy bueno. El aporte es cómo el sector privado y el gobierno trabajan juntos en lo que queremos priorizar para estos 20 mil (cuota de participantes que se unen). En el futuro dicen que quieren (aumentar la cuota a) 100 mil, creo que es bueno», dijo Anindya.

Además del dinero de bolsillo, los participantes aprendices también recibirán la Seguridad Social, incluido el seguro de accidentes laborales (JKK) y la prestación por fallecimiento (JM), y asistencia de mentores de la empresa donde realizan prácticas, así como un certificado de aprendizaje para los participantes que completen el programa completo.

De acuerdo con el Reglamento N° 8 de 2025 del Ministro de Mano de Obra, este programa de aprendizaje está dirigido a graduados de diplomas (D1-D4) y ​​de pregrado (S1) que hayan completado un máximo de un año al registrarse en el programa de aprendizaje a través de la plataforma apprenticehub.kemnaker.go.id, a partir de la fecha de emisión del diploma del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. (Ant)