Warner Music India se asocia con Renzu Music

Música de Warner India ha firmado un acuerdo de distribución con Música de RenzuProporcionando al sello independiente centrado en Cachemira acceso a una de las principales redes de distribución musical del país.

La asociación representa un gran avance para la operación con sede en Srinagar, que ha construido su reputación en torno a descubrir y desarrollar talento desde el valle de Cachemira. Bajo el liderazgo del cineasta Renzu danésEl sello ha forjado un nicho combinando la curación musical con la narración cinematográfica a través de videos musicales.

El músculo de distribución de Warner ahora apoyará una lista que abarca voces establecidas y emergentes. La tubería de talento incluye a Zahra Banoo, Noor Mohammad, Hyder Dar, Adam, Saqib Wani, Shivani Matyal, Bilal Band -Bontray, Afaq Dar, Kafil Qureshie, Tasneef Bukhari y Masrat Un Nissa.

Varios proyectos de fusión de alto perfil anclan la pizarra actual de la etiqueta. La leyenda popular Noor Mohammad aparece en múltiples pistas, colaborando con Rashmeet Kaur en «Ranjha» y con Shikha Joshi en «Maryo». IP Singh completa los lanzamientos destacados con «Chingari».

«Nuestro objetivo era llevar música de Cachemira a un público más amplio y crear un puente entre Cachemira y el resto del mundo», dijo Danish Renzu. «La asociación de distribución con Warner hace exactamente eso: ayuda a los sonidos de Cachemira a viajar por todo el mundo. Estoy agradecido con Vaibhav [Nagpal, head of partner relations, acquisition and distribution at Warner Music India] por poner su fe en nosotros y emocionado de ver a dónde nos lleva este viaje. Tenemos algunos proyectos emocionantes alineados para compartir con el mundo «.

El acuerdo ha atraído endosos de las figuras de la industria del entretenimiento que ven importancia cultural en la asociación. El actor Saba Azad señaló las implicaciones más amplias: «Cachemira a menudo está en las noticias, pero hay poco de su cultura que lleve a la corriente principal. Estoy encantado de que el danés sea trayendo la música de la gente de Cachemira a la convencional India y el mundo y que Warner ha puesto su fe en sus esfuerzos».

Para los artistas involucrados, la colaboración representa una oportunidad para combinar enfoques tradicionales y contemporáneos. Shikha Joshi reflexionó sobre su experiencia: «Crear una fusión india que combina a la gente de Cachemira con elementos contemporáneos fue tan enriquecedor. Fue encantador trabajar junto a artistas naturalmente talentados como Noor Mohammad Ji cuya textura folk auténtica dio un sonido verdaderamente único».

El actor Udit Arora, conocido por «The Royals» de Netflix y un colaborador en una de las pistas de Kashmiri de la etiqueta, enfatizó el momento: «La música de Kashmir es hermosa y me alegro de que finalmente esta música esté obteniendo su plataforma bien merecida. Queremos centrarnos en más historias de éxito del valle. Es hora».