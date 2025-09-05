Rusia rechaza la seguridad occidental mientras 26 países comprometen la fuerza de tranquilidad de Ucrania







Rusia rechazó el viernes la noción de Occidental Garantías de seguridad para Ucrania, después de que más de dos docenas de países se comprometieron a formar una fuerza de «tranquilidad» para desplegarse en el país devastado por la guerra si se llega a un acuerdo de paz con Moscú, informó Francia 24.

La coalición, dirigida principalmente por las naciones europeas, tiene como objetivo disuadir a Rusia de lanzar otro ataque contra Ucrania. El papel de Estados Unidos en la iniciativa sigue siendo incierto, incluso después de que los líderes europeos hablaron con el presidente Donald Trump a través de la videoconferencia después de la cumbre de París, agregó Francia 24.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó el plan, diciendo que «las» tropas «extranjeras, europeas y estadounidenses definitivamente no pueden» proporcionar tales garantías a Kiev.

La cumbre de París, organizada por francés Presidente Emmanuel Macron, asistió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras que los líderes, incluido el primer ministro británico, Keir Starmer, participaron de forma remota. Francia 24 señaló que la reunión marcó un nuevo impulso de Macron para demostrar la capacidad de Europa para actuar independientemente de los Estados Unidos, después de que Trump se involucró directamente con el presidente ruso Vladimir Putin.

«Tenemos hoy 26 países que se han comprometido formalmente, algunos otros aún no han tomado una posición, para desplegarse como una» fuerza de tranquilidad «en Ucrania, o estar presentes en el suelo, en el mar o en el aire», dijo Macron a los periodistas, de pie junto a Zelensky.

Zelensky dio la bienvenida al anuncio, diciendo: «Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, este es el primer paso concreto tan grave», informó Francia 24. Macron agregó que el tropas No se desplegaría «en la línea del frente», pero apuntaría a «prevenir cualquier nueva agresión importante» y destacó la necesidad de una «regeneración» del ejército ucraniano.

Estados Unidos ha expresado su disposición a participar, pero su nivel de participación sigue sin estar claro. Francia 24 informó que existen divisiones dentro de la coalición, con el canciller alemán Friedrich Merz instando a más presión sin dejar de ser cauteloso sobre el alcance de la participación. Un portavoz del gobierno alemán dijo: «Alemania decidirá sobre la participación militar en el momento apropiado una vez que se hayan aclarado las condiciones del marco».

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también dijo que su país no enviará tropas, sino que podría ayudar a monitorear cualquier acuerdo de paz. Mientras tanto, las preocupaciones crecen sobre la falta de voluntad del presidente ruso Vladimir Putin para llegar a un acuerdo, especialmente después de su visita de alto perfil a Porcelana esta semana.

Zelensky dijo que su llamado con Trump discutió las sanciones sobre Rusia y protegiendo el espacio aéreo de Ucrania. «Discutimos diferentes opciones, y lo más importante es utilizar medidas fuertes, particularmente las económicas, para forzar el fin de la guerra», dijo en las redes sociales.

France 24 informó que Macron advirtió que las sanciones adicionales serían coordinadas con Estados Unidos si Rusia continúa rechazando un acuerdo de paz, acusando a Moscú de «no hacer nada más que tratar de jugar con el tiempo» e intensificar los ataques contra los civiles.

A ruso El ataque de cohetes contra el norte de Ucrania mató el jueves a dos personas del Consejo Danés de Refugiados que limpia minas en áreas previamente ocupadas, dijeron las autoridades ucranianas locales.

