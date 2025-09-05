Su destino es como Tom Lembong, no hay flujo de dinero.

Yakarta, Viva – Abogado del ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim, Hotman París Hutapea dijo que su cliente no recibió dinero de un proyecto de adquisición de laptop Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura.

Hotman hizo la declaración para responder a la oficina del fiscal general que estipulaba Nadiem makarim como sospechar presunto caso corrupción En el Ministerio de Educación y Cultura en el programa de digitalización educativa 2019-2022.

«No hay un centavo que no haya entrado de nadie a Nadiem relacionado con la compra y la venta de computadoras portátiles», dijo Hotman, dijo en Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Hotman dijo que la determinación de Nadiem Makarim como sospechoso era la misma que Tom Lembong nombró a un sospechoso en un caso de corrupción para importar azúcar, aunque no recibió el flujo de fondos.

«El destino de Nadiem es el mismo que el destino de Lembong. No hay rupias, el fiscal descubrió que había dinero en el bolsillo de Nadiem», dijo.

Hotman también respondió a la declaración de la Oficina del Fiscal General de que Nadiem se reunió con Google Indonesia y acordó que los productos de Chromebook se utilizaron en el Proyecto de Adquisición de Equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

Según él, la reunión de Nadiem con Google Indonesia fue una reunión ordinaria y Nadiem nunca acordó el uso de productos Chromebook en el proyecto.

«Pak Nadiem nunca estuvo de acuerdo. El que vende la computadora portátil es un proveedor, no Google. Google es solo el sistema de Google. Si la computadora portátil es del proveedor. El proveedor es una compañía indonesia», dijo.

Nadiem Makarim fue nombrado sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022. Es el quinto sospechoso en este caso de adquisición de Chromebook.

Nadiem como Ministro de Educación y Cultura en 2020 planeó el uso de productos de Google en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Las pérdidas financieras estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estiman en alrededor de RP1.98 billones, lo que actualmente todavía está en cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).

Es sospechoso del Artículo 2 Párrafo (1) o Artículo 3 Juncto 18 de la ley (Ley) Número 31 de 1999 según lo modificado por la ley número 20 de 2001 sobre las enmiendas a la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de crímenes de corrupción Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

En adelante, Nadiem será detenido en el Centro de Detención de Salemba en la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante los próximos 20 días.