Una vida más ordinaria







Leí sobre un hombre ghanés, que sufre de trastorno bipolar, que, hace 9 meses, anunció en Instagram que terminaría con su vida con asistencia médica en el Países Bajos. Pero antes de hacerlo, quería experimentar la mayor conexión posible. Entonces, anunció el proyecto de la Última Cena, donde esperaba cenar con diferentes personas. Un número extraordinario de personas se comunicó con Joseph Awuah-Darko para invitarlo a cenar y conversar. Estas cenas iban desde comidas felices hasta una reparación de 6 platos. El Sr. Awuah-Darko tiene un seguimiento sustancial de Instagram, proviene de una familia rica y aún no ha iniciado su viaje a la eutanasia. Los médicos son escépticos sobre si califica. Y en este momento tiene un flujo de conexiones curadas que hacen que la vida valga la pena: nunca dijo cuándo lo haría. Al leer la historia, no me sentí rápido en juzgar el significado de las elecciones del Sr. Awuah-Darko, a pesar de su esmalte de Instagram. Entendemos acerca de la salud mental que, si bien la oscuridad puede ser prevenida de diferentes maneras, constantemente acecha en los bordes.

Pero me pregunté sobre qué trasladó a los anfitriones de la cena a conectarse. Algunos habían sentido que podían hacer una buena acción, tal vez hablar de Awuah-Darko por morir. Algunos se calentaron a él expresando lo que sentían, pero no se atrevieron a decir. Tal vez, para algunos, fue la liberación de pensar en otra persona, en lugar de ellos mismos. Algunos sintieron que estaba ofreciendo algo «real», algo fuera de línea.

¿Qué es «real»? Eso es un cuestionar la muerteEn su finalidad, pose, tanto como la vida con su infinitud ilusoria. Una muerte inoportuna, reconecta a familias y amigos que han sido dispersos por el camino hacia el éxito. El aire se vuelve lleno de promesas: debemos mantenernos en contacto Yaar. Estas relaciones son lo real. Pero casi inmediatamente se reanuda la deriva. Siempre hay que una persona, que cree que el deseo de lo «real» es real, cuya seriedad, solo para ser rechazado torpemente. La gente dice: «Hubiera sido agradable, pero al final no es realista». ¿De qué se compara esa distancia entre lo real y lo realista?

Creo que está formado por la ordinariedad: las amistades cotidianos como el tejido de la vida y no las travesuras brillantes; Cenas desultorias de Dal, para un unión funcional; La política cotidiana como un esfuerzo continuo de solidaridades grandes y pequeñas y autorreflexión privada, no florecer en serie y denuncias rotundas de villanos expuestos. Trabajar como algo que hacemos para sostenernos, materialmente, tal vez, espiritualmente, no la pelota de Cenicienta.

Las redes sociales nos engañan para que pensemos que somos extraordinarios como somos: no necesitamos movernos a cambiarnos, pero, sin embargo, debemos demostrar nuestro valor extraordinario cada día. Este esfuerzo sin valor para lo extraordinario nos hace aceptar una violencia extraordinaria como una pieza con el mundo, en Gaza, en el brutal asesinato público de un joven Hombre musulmán Sentado con una joven hindú en un café. La ordinariedad se ha vuelto insoportable, porque nos pregunta a muchos de nosotros: tolerancia, trabajo y lo que podría salvarnos, la atención entre sí.

Paromita Vohra es una galardonada cineasta, escritora y curadora con sede en Mumbai que trabaja con ficción y no ficción. Comuníquese con ella en paromita.vohra@mid-day.com





Fuente