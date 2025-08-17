Browns QB Tyler Huntley se vuelve honesto en la ‘práctica’ después de vencer a Eagles

Tyler Huntley es el hombre olvidado en el Cleveland Browns sala de mariscal de campo, pero el ex jugador de bolos profesional parece estar pasando un buen rato.

Cazador Llegó a Cleveland el 5 de agosto por su segundo período con los Browns. Cleveland trajo a Huntley con múltiples quarterbacks lidiando con lesiones. No se espera que tenga en cuenta lo que los Browns han denominado una competencia de quarterback abierto, que principalmente presenta Joe Flacco, Kenny Pickett, Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Y es poco probable que haga la lista final de 53 hombres.

Sin embargo, Huntley ha podido obtener una porción saludable de representantes de pretemporada, poniendo algo de juego en cinta para que otros equipos lo echen un vistazo. Huntley fue 6 de 8 para 51 yardas y un touchdown contra el Panteras de Carolina.

Siguió eso el sábado con 71 yardas en 10 de 13 pases, siendo eficientes en una mitad de juego. Los Browns vencieron al Filadelfia Eagles 22-13.

Después del juego, Huntley presentó una publicación de Instagram, aludiendo al hecho de que ha tenido muy poca práctica y representantes con los Browns.

«¿Practicar? Huntley escribiójunto con imágenes del enfrentamiento con las Águilas.

Dillon Gabriel tiene debut mixtos de Browns

El mariscal de campo principal en el centro de atención El sábado fue Gabriel, quien estaba haciendo su debut de pretemporada. Los Browns seleccionaron a Gabriel en la tercera ronda y había mucha anticipación sobre cómo se vería en la acción del juego en vivo.

En su mayor parte, Gabriel fue efectivo y preciso, completando 13 de 18 pases para 149 yardas. Sin embargo, también lanzó una intercepción aproximada que regresó para un touchdown en el segundo cuarto.

«Obviamente, eso nunca puede suceder en esa jugada», Stefanski dijo sobre el pick-Six. «No todas las intercepciones son creadas iguales, pero no podemos hacerlo como un equipo de fútbol».

Al igual que su revisión de Sanders hace una semana, Stefanski señaló que Gabriel y la ofensiva en su conjunto tienen algunas cosas en las que trabajar.

«Mucho para limpiar. Hay algunas cosas que pensé que lo hizo bien», dijo Stefanski. «Pensé que nuestra ofensiva en su conjunto en el tercer down era muy bueno temprano, lo que nos permitió permanecer en el campo porque no creo que fueramos geniales en la primera y la segunda oportunidad. Pero, mucho para limpiar».

Browns con la esperanza de ‘ensayo de vestir’ saludable

Flacco, de 40 años, ha sido el único mariscal de campo que se ha mantenido saludable durante la totalidad del campo de entrenamiento y la pretemporada. Los Browns no han usado Flacco en sus dos primeros juegos de pretemporada, optando por descansar el antiguo MVP del Super Bowl.

Pickett y Gabriel han tratado con lesiones en los isquiotibiales. Pickett tiene demostrado que es más severoLimitarlo desde finales de julio. Gabriel regresó a la acción completa esta semana.

Sanders fue eliminado de la práctica esta semana con una lesión oblicua, que también lo dejó de lado contra las Águilas.

Los Browns esperan que todos sus quarterbacks estén lo suficientemente saludables como para jugar en la final de la pretemporada la próxima semana contra el Rams de Los Ángeles.

«Trataremos el juego final de pretemporada en un tipo de ensayo de vestir en el sentido de que haremos un horario de temporada regular esta semana», dijo Stefanski. «Quiero que los muchachos se acostumbren a obtener un plan de juego, nuevas jugadas, evolucionar la ofensiva, la defensa, los equipos especiales, por así decirlo. Y luego, en términos de quién juega y ese tipo de cosas, hablaremos de eso más tarde».