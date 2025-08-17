Man City Player Ratings vs Wolves como Tijjani Reijnders roba el espectáculo y cinco 8/10


Las clasificaciones de jugadores de Manchester City de su partido de la Premier League con Lobos, donde los goles de Erling Haaland, Rayan Cherki y Tijjani Reijnders merecían una victoria por 4-0

Simon es el escritor de la cabeza de los hombres Manchester City. Se unió al Men Sport Desk en 2013 y ha tratado con el Ayuntamiento y Road desde 2016 e informó sobre el momento de Pep Guardiola en el club.

Tijjani Reijnders disfrutaron de un debut de ensueño para el Manchester City en lobos

Manchester City hizo un inicio ganador de la Premier League 2025/26 cuando ganaron 4-0 lejos de los lobos el día inaugural. El drama de transferencia alrededor de Ederson y Savinho se estacionó rápidamente como un equipo con tres señales de verano que fueron impresionados por Molineux.

James Trafford, para el Ederson aparentemente enfermo, fue sólido en todas partes e hizo una serie de rescates en la primera mitad para mantener a los lobos fuera. Eso permitió a los Blues tomar la delantera cuando Tijjani Reijnders jugó en la caja en Rico Lewis y celebró por Erling Haaland.

Minutos después, Reijnders fue un mostrador brillante que fue iniciado por Oscar Bobb y la segunda mitad vio más goles de Haaland y el reemplazo Rayan Cherki. Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Trafford: Drama en torno a su posición, pero un claro comienzo de su carrera en la ciudad senior con una serie de buenos rescates y un excelente posicionamiento. 8

Ametralladora: Una versión que la ciudad tendría que cerrar la puerta de cada interés forestal: cambiar, correr defensivamente hacia atrás y ponerse a Haaland para el primer partido. 8

Piedras: Se ve en forma y agudo. Coloque en un gran bloque en la primera mitad para negar la playa de Larsen y fue cómodo usar la pelota en el campo. 7

Dias: Casi deshecho por un error temprano, pero se recuperó bien y funcionó bien con Ait-Nouri a la izquierda. 7

Ait-nouri: Un regreso tranquilo a Molineux, pero eso no fue algo malo porque era inteligente desde varias posiciones difíciles. 7

González: Posiblemente su mejor juego de la ciudad desde el Newcastle, se puso desde el principio y equilibró la arena defensiva con el futuro. 8

Silva: Un montón de juegos inteligentes en ambos extremos del campo para tejer el equipo y mantener la ciudad bajo control. 7

Reijnders: Cambió un comienzo lento a una clase magistral con contribuciones brillantes a los tres objetivos. Qué firma se ve. 9

Bobb: ¿La mejor firma que no es una firma? De vuelta a donde estaba el verano pasado con una presencia eléctrica urgente. 8

Tejido: Me pidió algo de alegría, pero nunca hice lo suficiente para confundir la defensa de los Lobos cuando se subió al balón. 6

Haaland: LED realmente bueno, hizo una serie de carreras que querían romper las líneas y anotar dos veces. Parece hambre de goles. 8

Reemplazo

Nunes (para Lewis, 66) Defendido bien en medio del abuso obvio y sostenible de los fanáticos de los Wolves. 7

O’Reilly (para Silva, 66) Empujado en el centro del campo y se veía más cómodo. 6

Marmoush (para Doku, 66) Mucho correr a la izquierda. 6

Cherki (para Haaland, 73) Un gran objetivo para abrir su cuenta de la ciudad. 7

Khusanov (para piedras, 82) Un ritmo rápido.

No utilizado: Ortega, Ake, Akanji, Gundogan



