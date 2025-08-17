Man City Player Ratings vs Wolves como Tijjani Reijnders roba el espectáculo y cinco 8/10

Las clasificaciones de jugadores de Manchester City de su partido de la Premier League con Lobos, donde los goles de Erling Haaland, Rayan Cherki y Tijjani Reijnders merecían una victoria por 4-0

Tijjani Reijnders disfrutaron de un debut de ensueño para el Manchester City en lobos

Manchester City hizo un inicio ganador de la Premier League 2025/26 cuando ganaron 4-0 lejos de los lobos el día inaugural. El drama de transferencia alrededor de Ederson y Savinho se estacionó rápidamente como un equipo con tres señales de verano que fueron impresionados por Molineux.

James Trafford, para el Ederson aparentemente enfermo, fue sólido en todas partes e hizo una serie de rescates en la primera mitad para mantener a los lobos fuera. Eso permitió a los Blues tomar la delantera cuando Tijjani Reijnders jugó en la caja en Rico Lewis y celebró por Erling Haaland.

Minutos después, Reijnders fue un mostrador brillante que fue iniciado por Oscar Bobb y la segunda mitad vio más goles de Haaland y el reemplazo Rayan Cherki. Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Trafford: Drama en torno a su posición, pero un claro comienzo de su carrera en la ciudad senior con una serie de buenos rescates y un excelente posicionamiento. 8

Ametralladora: Una versión que la ciudad tendría que cerrar la puerta de cada interés forestal: cambiar, correr defensivamente hacia atrás y ponerse a Haaland para el primer partido. 8

Piedras: Se ve en forma y agudo. Coloque en un gran bloque en la primera mitad para negar la playa de Larsen y fue cómodo usar la pelota en el campo. 7

Dias: Casi deshecho por un error temprano, pero se recuperó bien y funcionó bien con Ait-Nouri a la izquierda. 7

Ait-nouri: Un regreso tranquilo a Molineux, pero eso no fue algo malo porque era inteligente desde varias posiciones difíciles. 7

González: Posiblemente su mejor juego de la ciudad desde el Newcastle, se puso desde el principio y equilibró la arena defensiva con el futuro. 8

Silva: Un montón de juegos inteligentes en ambos extremos del campo para tejer el equipo y mantener la ciudad bajo control. 7

Reijnders: Cambió un comienzo lento a una clase magistral con contribuciones brillantes a los tres objetivos. Qué firma se ve. 9

Bobb: ¿La mejor firma que no es una firma? De vuelta a donde estaba el verano pasado con una presencia eléctrica urgente. 8

Tejido: Me pidió algo de alegría, pero nunca hice lo suficiente para confundir la defensa de los Lobos cuando se subió al balón. 6

Haaland: LED realmente bueno, hizo una serie de carreras que querían romper las líneas y anotar dos veces. Parece hambre de goles. 8

Reemplazo

Nunes (para Lewis, 66) Defendido bien en medio del abuso obvio y sostenible de los fanáticos de los Wolves. 7

O’Reilly (para Silva, 66) Empujado en el centro del campo y se veía más cómodo. 6

Marmoush (para Doku, 66) Mucho correr a la izquierda. 6

Cherki (para Haaland, 73) Un gran objetivo para abrir su cuenta de la ciudad. 7

Khusanov (para piedras, 82) Un ritmo rápido.

No utilizado: Ortega, Ake, Akanji, Gundogan