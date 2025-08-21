¡Último ritual! A Pasutri le dijeron que bebiera café, aparentemente había recibido toxinas por el cumplimiento del dinero de Dukun

Pemalang, Viva -El Policía Regional de Java Centro (Policía Regional Central de Java) reveló un caso trágico de la muerte de una pareja casada (Pasutri) de la regencia de Pekalongan que fueron víctimas de la práctica chaman dukun duplicado dinero.

Las víctimas llamadas Nur Azizah y Muhamad Rosikhi fueron encontradas sin vida en una pila de piedra en la aldea de Mereng, distrito de Talang, Regencia de Pemalang, el domingo (8/8/2025).

El Director de la Policía Regional de Java Central de Investigación Criminal General (Dirreskrimum), el comisionado principal DWI Subagio, explicó que la pareja fue asesinada por un hombre llamado Iskandar (63), quien se disfrazó de chamán. Los perpetradores envenenaron a la víctima con el pretexto de sufrir el ritual de duplicar dinero.



Director de Investigación Penal Especial de la Policía Regional de Java Central, Comisionado Senior Pol Dwi Subagio

«El modo del autor afirmó poder duplicar el dinero. La víctima también tenía dificultades económicas, pero varias veces el ritual con el dinero de la víctima y el dinero no regresó», dijo Dwi durante el lanzamiento del caso en la Policía Regional Central de Java, miércoles (8/20/2025).

Según DWI, la víctima tuvo varios rituales, pero los resultados nunca tuvieron éxito. Debido a que el dinero depositado nunca regresó, la víctima recolectó a los perpetradores. Iskandar, que no quería devolver el dinero, invitó a la víctima a realizar el último ritual.

«Le pidió a la víctima que bebiera café en un lugar tranquilo sin una multitud. Borracho a las 01.00 Wib», explicó.

El ritual mortal se convirtió en el final del viaje de la víctima. «Entonces la víctima bebió café en las rocas. Resultó que el café recibió un veneno de Potas», continuó Dwi.

Además, DWI reveló que Iskandar no era una persona nueva en un caso de fraude, así como un asesinato con un modo de dinero duplicando dinero. «El sospechoso fue sentenciado a 20 años, un total de 9 víctimas fueron agregadas por dos personas», dijo.

Ahora, Iskandar está detenido en la Policía Regional Central de Java. Por sus acciones, fue acusado en virtud del Artículo 340 del Código Penal (KUHP) con la amenaza de sentencia de muerte o cadena perpetua. (Didiet Cordiaz/Tvone/Semarang)