Russell Westbrook recibe una revisión devastadora de Insider

Ex MVP de la NBA Russell Westbrook Podría estar fuera de la liga a partir de la temporada 2025-26, según el informante de la NBA Jake Fischer.

Hablando en el «cuaderno de información privilegiada» en el canal de YouTube de Bleacher Report, Fischer informó el 20 de agosto que solo los Sacramento Kings han expresado interés en firmar a la Guardia Atlética, que cumple 37 años en noviembre.

«Todavía estamos esperando ver qué otros movimientos podrían venir en Sacramento antes de que los Kings intenten traer a Russell Westbrook», dijo Fischer, Vía SI.com.

«Y ese ha sido el único hogar que realmente hemos visto en Russell Westbrook. Y ese sigue siendo el hogar que he escuchado a principios de esta semana para Russell Westbrook, si va a estar en la NBA, honestamente».

Russell Westbrook lucha por encontrar hogar

El nativo de California ha rebotado alrededor de la NBA desde que el Oklahoma City Thunder lo cambió al Cohetes de Houston Antes de la temporada 2019-20.

Después de solo una temporada en Houston, Westbrook fue enviado a los Washington Wizards, donde jugó 57 juegos durante la temporada 2020-21 cortada por Covid. A partir de entonces, pasó casi dos temporadas cada uno con Los Angeles Lakers y La Clippers, antes de unirse al Nuggets de Denver en un acuerdo mínimo veterano de un año.

Muchos sintieron que Westbrook resucitó su carrera en Denver, donde promedió 13.3 puntos respetables, 6.1 asistencias y 4.9 rebotes de 27.9 minutos desde el banco. Sin embargo, su presentación decepcionante en los playoffs de la NBA de 2025 aparentemente agrió a los Nuggets, que no expresaron interés en traer de vuelta «The Brodie» para la campaña 2025-26.

¿Podría Knicks venir a llamar?

Aunque Fischer mencionó a los Kings como el único equipo interesado en los servicios de Westbrook, Andy Bailey de Andy Bailey ha instado a los New York Knicks para arriesgarse en WestbrooK para llenar su lista.

“Los New York Knicks abordaron una falta de profundidad en la pista de fondo al agregar el recientemente comprado Jordan ClarksonPero ellos eran según se informa Interesado en Russ en julio, y aún podría proporcionar un impulso a la jugada del equipo «, escribió Bailey.

Los Knicks, que se clasificaron en la liga en la anotación de banca la temporada pasada, podrían beneficiarse de firmar a Westbrook, que puede tener números a toda prisa cuando sea necesario.

“Particularmente en las alineaciones con muchos disparos de Ciudades de Karl-AnthonyMikal Bridges y Y AnunobyLa capacidad de Westbrook para llegar al borde podría ser peligrosa «, razonó Bailey.» Russ mismo obviamente se beneficiaría del tiempo rodeado de tantos disparos también. Es difícil para los defensores engañar a la línea de tres puntos cuando todas esas opciones están en el piso, lo que ciertamente ampliaría los carriles de conducción de Russ «.

La idea de Westbrook, uno de los mayores guardias de puntos en la historia de la NBA, que lucha por encontrar un hogar es algo insondable, pero tampoco inesperado. La incapacidad de Westbrook para disparar tres y defenderse a un alto nivel no ha sido un buen augurio para su carrera en los últimos años, con muchos de sus entrenadores sacándolo de los juegos en tramos cruciales.

Quizás Westbrook podría llevar sus talentos a Europa o China, si no aterriza en un equipo de la NBA. Según el reportero europeo de baloncesto Nemanja zóricoWestbrook se le ofreció un ‘contrato histórico’ por Hapoel Tel Aviv de Eurolague, pero lo rechazó.