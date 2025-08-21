20 años del acuerdo de paz de Aceh, SBY reveló el desafío más difícil en ese momento

AcehVIVA – Hace dos décadas, el auge de las armas en Aceh finalmente cambió a la voz de la gente en las urnas. El momento histórico cambió la dirección del viaje de la nación y se convirtió en un punto de paz que ahora es reconocido por el mundo.

El vigésimo aniversario del Acuerdo de Paz de ACEH (en poder de la Escuela de Gobierno de Eria (SOG) presenta una serie de figuras importantes que están directamente involucradas en el proceso de paz. Uno de ellos es el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), quien dirigió la negociación a la implementación del acuerdo el 15 de agosto de 2005.

El tratado de paz que se convierte en lo más destacado del mundo

Acuerdo de paz de Aceh o Acuerdo de Helsinki Considerado como uno de los acuerdos más inclusivos, transparentes y rápidos en la historia de la resolución del conflicto armado. En solo unos meses después de la firma del acuerdo, las tropas fueron retiradas, el alto el fuego fue monitoreado y los ex combatientes regresaron a la comunidad.

Una de las claves para el éxito es la formación de un mecanismo conjunto entre el gobierno indonesio y Movimiento de Aceh libre (GAM) con la supervisión de la misión de monitoreo de ACEH (AMM).

Este patrón crea un equilibrio efectivo. Mientras tanto, la existencia de la Agencia de Rehabilitación y Reconstrucción (BRR) que involucra a la gente de Aceh fomenta directamente la confianza, que luego se convierte en la base de la paz a largo plazo.

SBY: Mantener un alto el fuego es el mayor desafío

Sby, en su reflejo, enfatizó que el mayor desafío después del acuerdo era garantizar que todas las partes sean obedientes al alto el fuego.

«Formamos un mecanismo conjunto que implica el monitoreo internacional y la combinación de la coordinación civil y militar. Este éxito demuestra que la implementación bien diseñada es tan importante como las negociaciones mismas», dijo Sby en una declaración escrita, recibida en Yakarta el jueves 21 de agosto de 2025.

La declaración ilustra cómo la transición del conflicto armado a la democracia se extiende con precaución. Desde la «bala» hasta las «urnas», la gente de Aceh finalmente pudo canalizar las aspiraciones pacíficamente.

Aceh Peace es la inspiración del mundo

El presidente Eria, Tetsuya Watanabe, enfatizó que la experiencia de Aceh no solo era importante para Indonesia, sino también una valiosa lección para el mundo internacional.

«No debemos olvidar que la paz es la clave para progresar, innovar y lograr sueños futuros. La paz de Aceh se ha convertido en una base para toda la región. Muchos países pueden aprender que mantener la paz requiere el compromiso de todas las partes, mucho después de que la tinta del acuerdo se seca», dijo.

En línea con eso, el decano de la Escuela de Gobierno de Eria, el profesor Nobuhiro Aizawa, evaluó que la experiencia de Aceh era relevante para las generaciones futuras. Según él, el viaje de Aceh demuestra que aún se puede lograr la paz a pesar de que las décadas están perseguidas por conflictos y desastres.

«Hay una manera de convertir el odio en confianza, y esto ha sido probado por grandes líderes y la gente de Indonesia y Aceh. Sin embargo, nuestro trabajo no se ha completado. La pregunta es, ¿cómo se puede mantener esta paz durante los próximos 20 años?» dijo.

El profesor Aizawa agregó que la experiencia de Aceh debe ser respetada y estudiada seriamente, para que pueda convertirse en una disposición para mantener la paz en el futuro.