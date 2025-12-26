Tyler Perry demandado por agresión sexual por ‘Boo! Un actor de Madea Halloween

Tyler Perry ha sido demandado por acusaciones de agresión sexual presentadas por un nuevo acusador, un actor que apareció en la película de 2016 «Boo! A Madea Halloween».

En una demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Mario Rodríguez alega que Perry lo agredió en múltiples ocasiones durante varios años en su casa de Los Ángeles. Según la denuncia, Perry supuestamente hizo insinuaciones sexuales no deseadas hacia Rodríguez, incluido un incidente de 2018 en el que Perry lo «abrazó fuertemente» y «agarró su pene».

Rodríguez, quien interpretó al «Frat Guy #10» en «Boo! A Madea Halloween» de Perry, está demandando por agresión sexual, agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional. También está presentando una demanda contra Lionsgate, distribuidor de «Boo! A Madea Halloween», por supuestamente ignorar las acciones de Perry. Rodríguez busca al menos 77 millones de dólares.

La denuncia describe un incidente que supuestamente ocurrió en la sala de proyección de la casa de Perry unos meses después de que se conocieron en 2015. «El Sr. Perry luego puso su mano en la pierna del Sr. Rodríguez y comenzó a frotar la parte interna del muslo justo al lado de su pene. El Sr. Perry le dijo al Sr. Rodríguez ‘Está bien’, mientras él continuaba frotándose el muslo».

Rodríguez alega que los dos rompieron el contacto en 2019, pero que Perry se comunicaría con él periódicamente después de eso. La denuncia afirma que Rodríguez se sintió motivado a presentar su demanda contra Perry después de leer informes sobre Fix.

En respuesta a la demanda de Rodríguez, Alex Spiro, abogado de Perry, dijo en un comunicado compartido con Variedad«Habiendo fracasado recientemente en otro asunto contra el Sr. Perry, el mismo abogado ha presentado ahora otra demanda de hace más de una década que también será una apropiación fallida de dinero».

Spiro se refería a otra demanda contra Perry presentado en junio. Derek Dixon, un actor que apareció en la serie BET de Perry “The Oval”, acusó al cineasta de acoso y agresión sexual.

Jonathan Delshad, un abogado con sede en Los Ángeles que representa a Rodríguez y Dixon, señaló numerosos mensajes de texto supuestamente intercambiados entre Rodríguez y Perry que refuerzan las afirmaciones de su cliente.

«El señor Rodríguez espera con ansias su día en la corte y responsabilizará al señor Perry por sus acciones. Esperamos que un jurado otorgue suficiente dinero para que Perry se arrepienta de sus acciones», dijo Delshad. «Desafortunadamente, declaraciones como las hechas por los abogados de Perry no hacen más que permitir que el Sr. Perry continúe victimizando a personas como el Sr. Rodríguez. Mi cliente espera con interés la determinación del jurado sobre lo que sucedió».

Dixon, quien apareció en 85 episodios del programa dramático, alega que mientras se hospedaba en la casa de huéspedes del magnate del entretenimiento en junio de 2021, Perry se agarró las nalgas en estado de ebriedad. La demanda también cita presuntos mensajes de texto en los que se dice que Perry hizo repetidos comentarios e insinuaciones sexuales durante varios años. Dixon busca al menos 260 millones de dólares en daños punitivos.

“El señor Rodríguez se dio cuenta de que el señor Perry seguía usando su poder e influencia para agredir sexualmente a actores aspirantes y, con la voz de otros, decidió que era hora de contar su historia, obtener justicia y finalmente detener al señor Perry”, afirma la denuncia. “Cuando Perry se dio cuenta de que Rodríguez iba a presentar esta demanda, Perry una vez más se comunicó con Rodríguez por mensaje de texto y le dijo que Perry había hecho mucho para ayudar a Rodríguez y que Perry se sentía traicionado por Rodríguez”.