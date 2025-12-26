Gary Neville señala con el dedo a los jugadores del Newcastle durante el partido del Manchester United: «Tal vez me equivoco»

Gary Neville comentaba para Sky Sports cuando ofreció una teoría sobre el choque entre Manchester United y Newcastle

Aaron Ramsdale cayó durante el Manchester United vs Newcastle United (Imagen: Martin Rickett/PA Wire)

Gary Neville ha teorizado sobre una posible táctica utilizada por los jugadores del Newcastle durante el choque contra el Manchester United. Los Rojos se enfrentaron a los Magpies en la Premier League en Old Trafford el Boxing Day.

Patrick Dorgu adelantó al United antes del descanso con una volea sublime que superó al portero del Newcastle, Aaron Ramsdale.

El United comenzó el partido en ventaja, con los jugadores del Newcastle luchando por mantener el mismo ritmo que sus oponentes.

Antes de que Dorgu abriera el marcador para el United, Ramsdale se fue con una supuesta lesión que provocó la interrupción del juego para el portero del Newcastle.

Sin embargo, Neville tenía su propia opinión y afirmó que cree que Ramsdale cayó al suelo siguiendo una instrucción de Lewis Hall, que vino del jefe de los Magpies, Eddie Howe.

Luke Shaw estaba esperando un saque de banda para el United en el momento del descuento en el octavo minuto, y Neville, quien trabajó como comentarista para la cobertura del partido de Sky Sports, dio su teoría sobre la verdadera razón detrás del descuento.

«Voy a ser un poco cínico, puede que esté completamente equivocado, pero creo que Eddie Howe le dijo a Lewis Hall que le dijera [Aaron] Ramsdale para bajar”, ​​Neville.

“Creo que se ha enviado un mensaje y creo que están cambiando en función de lo que está haciendo el United.

«Mira lo que hace Lewis Hall. Creo que Eddie Howe dijo ‘detén el juego’.

“Puede que sea cínico, pero mira a Lewis Hall, de repente se ha convertido en entrenador.

«Tal vez le dijo al portero: ‘Quédate abajo’ o ‘Acuéstate y cambiemos un poco las cosas'».

