Tres trabajadores mueren de inhalación de gases tóxicos mientras reparan el cable BSNL







En un incidente trágico, tres trabajadores murieron después de inhalar gas tóxico dentro de una línea de drenaje mientras reparaban un cable BSNL en el área de Nigdi Pradhikaran de Pimpri-Chinchwad, Maharashtra.

El accidente ha provocado indignación entre los residentes y ha planteado serias preocupaciones sobre las medidas de seguridad para un trabajo tan peligroso.

Según la información preliminar, los trabajadores habían descendido al sistema de drenaje a través de un agujero de hombre para llevar a cabo reparaciones. Durante el trabajo, según los informes, el gas tóxico se filtró dentro de la línea, dejándolos sin posibilidad de escapar. Las autoridades dijeron que los trabajadores ingresaron al desagüe sin equipo de seguridad esencial o equipo de protección.

La policía local y la brigada de bomberos se apresuraron al lugar inmediatamente después de que se informó el incidente. Las tres víctimas fueron retiradas pero declaradas muertas. Un cuarto trabajador fue rescatado y trasladado a un hospital, donde se dice que su condición es crítica.

El incidente atrajo fuertes reacciones de los lugareños, quienes cuestionaron tanto a la gerencia de BSNL como a la administración por no hacer cumplir adecuadamente Protocolos de seguridad.

«¿Por qué no se tomaron medidas de seguridad adecuadas para evitar tal desastre?» Preguntaron a varios residentes, señalando lapsos de seguridad recurrentes en el trabajo de reparación y mantenimiento de drenaje.

Se está realizando una investigación, y las autoridades cuestionaron al contratista y funcionarios de BSNL en cuestión. Los funcionarios examinarán si los trabajadores recibieron equipos de seguridad y capacitación obligatorios antes de ser enviados al entorno peligroso. Se espera una acción legal si se establece negligencia.

La administración local ha tomado nota seria de la tragedia y prometió asistencia a las afligidas familias. Los funcionarios también han dirigido la implementación de regulaciones de seguridad más estrictas para evitar tales incidentes en el futuro.

El incidente ha destacado una vez más las brechas de seguridad evidentes en las operaciones de limpieza y reparación de drenaje en todo Pimpi-chinchwad. Los ciudadanos han instado tanto a la administración cívica como a las compañías de servicios públicos a priorizar la seguridad de los trabajadores sobre la velocidad operativa.





