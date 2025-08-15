Rain 6 Gol Gol Malut United vs Bali United, David da Silva y Thijmen Goppel hacen abrazador

Ternate, vivo – Malut United Felicitaciones por la derrota cuando se entretiene Bali United En la continuación de la Super League en el estadio Kie Raha, Ternate, el viernes 15 de agosto de 2025. El puntaje 3-3 se debió al gol de Bali United en los últimos minutos.

Bali United sorprendió al anfitrión con un superior primero. Jugador holandés, Thijmen goppel El éxito rompió el objetivo de anfitrión.

Después de eso, Malut United había aumentado. Ex delantero de Persib Bandung, David da Silva anotó dos goles.

Da Silva hizo que North Maluku fuera 2-1 por delante, gracias a sus objetivos en minutos 25 y 32.

El partido se volvió aún más emocionante después de que Bali United nuevamente igualó gracias a un gol de Irfan Jaya en el minuto 63.

Serdadu Tridatu tuvo una oportunidad de oro superior en el minuto 75. Sin embargo, la penalización tomada por Boris Kopitovic no logró romper el gol de Malut.

Bali United hizo dramáticamente el puntaje de 2-2. Thijmen Goppel obtuvo un aparato ortopédico en 90+1 minutos.

Sin embargo, el drama no ha terminado. El puntaje en realidad se convirtió en 3-3 después de que Rizky DWI anotó un gol en los 90+10 minutos.

En otro partido celebrado hoy, Semen Padang FC Bent Dewa United 2-0 en el estadio Haji Agus Salim, Padang.

Dos goles de Semen Padang anotados por Filipe Chaby (90 ‘+3) y Bruno Gomes (90’+7)

Composición del jugador

Malut United: Alan Jose Bernardo, Gustavo Franca, Igor Inocencio, Safrudin Tahar, Yance Sayuri, Tri Setiawan, Tyronne del Pino, Weyber Mosquera, Ciro Alves, David da Silva, Yakob Sayuri.

Bali United: Meke Happetmei, I Hospit, Joa Ferrari, Ricky Fajrin, Chales recibió, Chanth de Recepil, Wildon, Mirzer Mustafic, Newyner Bristy, un babyer Brist, Girppel.