Cole Sprouse protagonizará ‘Elastic Hearts’ de Milad Schwartz Avaz

Cole («Riverdale») y Darby Lee Stack («Los remanentes») han sido elegidos como los protagonistas en «Corazones elásticos«Que marca el primer largometraje en los Estados Unidos del cineasta danés Milad Schwartz Avaz.

El drama íntimo e impulsado por los personajes se desarrolla en la América contemporánea, aunque los detalles de la trama permanecen en secreto. Sprouse interpretará a Oliver, mientras que Stack asume el papel de Allie en el debut estadounidense de Avaz después de establecerse como uno de los talentos en ascenso de Europa.

«Estoy encantado de hacer mi debut en los Estados Unidos con los artistas tan valientes y generosos como Cole y Darby», dijo Avaz, quien se desempeña como escritor y director. «‘Elastic Hearts’ es una película profundamente personal sobre el amor y las elecciones que nos dan forma».

Los créditos anteriores de Avaz incluyen el Sieres «Alfa», el aclamado «While We We Live» y «Sthlm Blackout», que marcó el primer original escandinavo. El cineasta también fue nombrado como uno de Variedad‘s Europeos para ver en 2018.

Misam Avaz produce para cuarenta y cinco películas y Christoffer Jindyl sirve como productor ejecutivo de Shotgun Productions. Detrás de la cámara, el Director de Fotografía Albert Salas, un ganador de los Leones y Tribeca de Cannes y Camrimage para «Obedecer», lente el proyecto, mientras que Allan Funch («If I Die Today») maneja las tareas de edición. Tobias Kropp («Fixer») componerá el puntaje, con Lindsey Weissmueller como director de casting y Paul Merryman como productor de línea.

La fotografía principal está programada para el 8 de septiembre al 12 de octubre, y se espera que la producción en la postproducción de los Estados Unidos envuelva alrededor de Año Nuevo, con la imagen lista para febrero o marzo de 2026. La película se presentará a los principales festivales de 2026 después de la finalización.