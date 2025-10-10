Después de 10 años, ‘Alone’ continúa tocando la fibra sensible de los espectadores

En una escena de la temporada 3 de “Solo Australia», Ceilidh, una joven sorda, mira un pájaro en la rama de un árbol muy arriba y comenta que es un águila marina de vientre blanco. Agrega que su padre tenía un tatuaje del pájaro en el brazo y continúa explicando que él fue su mayor campeón, pero murió de leucemia cuando ella era una adolescente.

Después de una pausa, dice: «Es como si mi papá me estuviera cuidando». Es una escena que resume el atractivo emocional del programa, en el que 10 supervivientes compiten por un gran premio en efectivo intentando ser la última persona en pie en un lugar salvaje e inhóspito.

Como dice Tom, otro de los concursantes, a su llegada al oeste de Tasmania: «Hace frío, es accidentado, es implacable. Los 10 estamos completamente locos».

Ceilidh en la temporada 3 de «Allone Australia» Cortesía de SBS

El programa se lanzó en Estados Unidos hace 10 años en el canal de cable que ahora se llama History y actualmente está transmitiendo su duodécima temporada. El Grupo de medios A+E El formato ha sido replicado en 10 países y en Australia es transmitido por SBScon la temporada 4 en producción en el Ártico. El programa es la serie encargada por SBS más vista en la historia de la cadena.

Joseph Maxwell, jefe de SBS sin guión, ve el programa como un documental que presenta 10 historias entrelazadas, pero el hecho de que los concursantes filmen sus propias imágenes y graben el sonido ellos mismos le da una «sensación cruda y sin filtros», dice. «Lo cuentan, eligen qué decir, cuándo decirlo, lo filman. No está producido ni dirigido en absoluto».

El programa presenta algunos momentos «asquerosos», como cuando Shay, un trampero profesional, se llena la boca de gusanos, pero para Maxwell, eso está bien. «Si alguien está comiendo algo asqueroso, no es gratuito. Eso es a lo que se enfrenta en este momento. A veces se escucha el sonido de alguien vomitando. Puede que no elijamos mostrar ciertas tomas gráficas, pero, nuevamente, simplemente nos apegamos mucho a esa experiencia de lo que es».

Corinne en la temporada 3 de “Alone Australia” Cortesía de SBS

El programa también presenta una selección de malas palabras. «Les dejamos hablar como hablan naturalmente, porque la cámara casi se vuelve como su Wilson, su amigo, con quién hablan, con quién se confiesan», dice Maxwell, refiriéndose a la película de Tom Hanks «Náufrago» en la que el personaje varado de Hanks se hace amigo de una pelota de voleibol.

El control de las cámaras y el audio por parte de los participantes aumenta la sensación de intimidad, fomentando un vínculo con el espectador, y esto influye en el casting. «Realmente queremos personas que nos cuenten algo sobre sí mismos, y los animamos a que cuenten su historia a su manera, cuando quieran», dice Maxwell.

Sin embargo, para la emisora ​​y la productora del programa, ITV Studios Australia, esto también equivale a una falta de control. «En cualquier otro reality show, tienes un montón de palancas que puedes accionar: envías al productor, envías al director, haces esta pregunta, haces una repetición. No tenemos control sobre este programa. No tiene ningún filtro y es crudo, y eso lo convierte en un programa aterrador para la productora y para la emisora. No se parece a ninguna otra cosa», dice.

La directora de contenidos de ITV Studios Australia, Beth Hart, está de acuerdo. «Lo que es extraño como productora, y he producido miles de horas de televisión, es que normalmente lo que haces es elegir a tu elenco, y luego los pones ante la cámara y miras cada cosa que hacen. Aquí, eliges a tu elenco, los preparas y luego los despides y no los ves. Entonces, es un verdadero ejercicio de confianza, y también es un ejercicio de ceder el control», dice. «Como productor, es probablemente una de las experiencias más estresantes que he tenido».

Los peligros que plantea el entorno son reales y no son inventados ni exagerados por los productores para aumentar la tensión, dice Hart, pero la sensación de peligro puede aumentar durante la edición, aunque hasta que el equipo de producción reciba el metraje, no tienen idea de qué esperar.

«Nunca sabemos de dónde vendrá nuestro peligro. No sabemos cuándo va a cambiar el clima. No sabemos cuándo alguien va a lastimarse. Y muy a menudo, no es hasta que volvemos a la posproducción y pensamos, ‘Oh, este sería un gran final de episodio’. ‘¿Qué tan fuerte es la tormenta?’ ‘¿Sobrevivirá el refugio?’”

Hart reconoce que el programa es un concurso, con un premio que “cambia la vida” en oferta, 250.000 dólares australianos (164.000 dólares), pero se convierte en mucho más que eso, dice. «Ganar esto es realmente un viaje personal para la mayoría de las personas. El dinero es más importante para algunos que para otros, pero principalmente lo hacen para ver si pueden. Y ese propósito auténtico está presente en todo el programa. El hecho de que no sepan cuántos otros competidores quedan en el juego es una especie de tormento psicológico para ellos, y es por eso que en este programa compites contra ti mismo, no contra otros».

Los habitantes no humanos de la naturaleza de Tasmania también desempeñan un papel importante en el espectáculo, y no sólo como comida a regañadientes. Además del famoso demonio de Tasmania, existe un marsupial carnívoro menos conocido pero igualmente lindo: el quoll. «Este curioso quoll siguió visitando a uno de nuestros participantes y, al final, le puso nombre, y dormía en su cama con ella y le robaba trozos de cecina seca. Tenía una personalidad real y se convirtió en una parte importante del programa», dice Hart. «Tenemos pájaros que nos visitan repetidamente y, por supuesto, a veces cazamos animales. Y luego es un tipo de historia completamente diferente».

Diez años después de su lanzamiento, el programa sigue destacándose de otros formatos de telerrealidad, afirma Patrick Vien, director general internacional del grupo A+E Global Media. «Realmente no hay nada igual. Claro, hay otros programas de competencia de aventuras, pero este es único porque realmente combina la autenticidad de una lente documental dentro de lo que es un programa de competencia, y eso le da un elemento de realidad palpable.

«Cuando miras ‘Alone’, sientes que estás ahí. Y hay una reacción emocional, a ese aislacionismo. Ellos mismos están filmando el programa. No hay ningún equipo detrás de ellos o cerca. Y desde ese punto de vista, creo que cumple. Ofrece esta experiencia indirecta».