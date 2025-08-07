Un inteligente documento simulado sobre un asesino en serie

La obsesión de Estados Unidos con los asesinos en serie ha hecho industrias póstumo de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y otros, al tiempo que proporciona una base para todo el género de «verdadero crimen» en pantalla e impresa. ¿Cuánto es demasiado, cuando se trata de esta fijación popular? Bueno, una medida podría ser la existencia de «Cosecha extraña«Un elaborado documental falso sobre un ficticio ficticio en serie. Subtitulado» Asesinato oculto en el Imperio Interior «, Stuart OrtizLa característica mantiene su artimaña de manera convincente hasta los créditos finales, cuando aquellos que tropiezan con ciegos podrían sorprenderse al encontrar a los actores acreditados por interpretar a todas las supuestas «personas reales».

Vale la pena preguntar por qué un truco como este es incluso deseable. ¿No proporcionaría una película de terror más convencionalmente escenificada para una mejor oportunidad para el suspenso y la emoción, sin restricciones por los requisitos de imitar el reportaje? Probablemente sí. Pero más allá de la admiración generada por su inmaculada imitación del periodismo sensacionalista, la «cosecha» logra ser espeluznante, si no exactamente aterrador. Se pone debajo de la piel de un espectador con su gran dedicación para hacer que una historia totalmente imaginada se vea como algo arrancado de los titulares.

Ortiz parece muy invertido en tal juego de manos. Como hermanos viciosos, él y Colin Minihan hicieron los «Encuentros de tumbas» de 2011, una de las mejores entradas en el subgénero de Footage Footage, sobrecargado. Después de colaborar más en su secuela, más los thrillers independientes posteriores «extraterrestres» y «manchan la arena roja», se fueron por caminos separados. Pero la primera característica de Ortiz como escritor y director en solitario puede verse como una extensión de la plantilla de pies encontrados, una por el contrario exige una gran atención al detalle en una forma que atrajo notablemente una gran cantidad de películas perezosas e imitativas desde que «The Blair Witch Project» cayó en 1999.

El texto de apertura nos informa que «lo siguiente se considera uno de los casos más no reportados en la historia del sur de California», aunque si realmente hubiera sucedido, seguramente sería uno de los más conocidos en la historia de los Estados Unidos. Un cheque de bienestar de un amigo preocupado llevó a la policía a mediados de 2010 a la casa de una familia en una comunidad suburbana cerrada. Allí, encontraron (y vemos en las imágenes de la cámara del cuerpo de los oficiales) la madre muerta, el padre y la hija, el conducto, las sillas del comedor, sus pies en los cubos de tamaño industrial se desangraron de incisiones arteriales. Como si todo esto no fuera lo suficientemente grotesco, se había pintado un misterioso símbolo en el techo abovedado muy por encima. Ese elemento hizo que el detective de homicidios Joe Kirby (Peter Zizzo) exhalara: «Oh, Dios mío, ha vuelto».

Evidentemente, 15 años antes, hubo tres asesinatos individuales en los condados de Riverside y San Bernadino. Las víctimas y los métodos de muerte fueron tan dispares que los investigadores inicialmente no hicieron conexión entre ellas. Pero finalmente notaron que compartieron «aspectos rituales» y comenzaron a recibir notas reducidas a mano de alguien que conocía detalles del crimen inédito al público. Esta persona firmó como «Sr. Shiny», escribiendo: «¡Gracias por no atraparme!» y advirtiendo siniestramente: «Quedan diez tránsitos … volveré».

Sin embargo, ese fue el final, hasta que la matanza familiar de mucho lateral que parecía mucho más minuciosamente planificada y ejecutada que esos asesinatos originales «descuidados». Pronto hubo más víctimas, colectivamente que no comprenden ningún «tipo» revelador. Pero estaban unidos por la meticulidad de su fea desaparición (incluidas las partes del cuerpo individual eliminadas) y las referencias crípticas a lo que parecían creencias ocultas. Sin embargo, en el largo despido entre las juergas, algo había cambiado: los avances en tecnología personal y pública significaban que había una cámara en las cercanías. Entonces, a pesar de la habilidad del asesino enmascarado en raramente dejar huellas dactilares o trazas de ADN, las autoridades comienzan a vislumbrarlo: en imágenes de vigilancia invadiendo una tienda de rosquillas a la hora de cierre para atacar a su empleado solitario, o hacer una aparición de dormitorio desagradable como una niña adolescente registraba un tutorial de maquillaje en línea.

Estos eventos y más son narrados principalmente por Kirby y su compañero detective de investigadores Lexi Taylor (Terri Apple), en el equipo de Ersatz Studio para el equipo «documental». También hay aportes de expertos de varios tipos, amigos y familiares de las víctimas, testigos accidentales de algunas de las actividades del «Sr. Shiny», etc. Finalmente, los policías obtienen una ventaja sobre la identidad del maníaco; Incluso escuchamos a alguien que lo conoció en los días más jóvenes. Pero este Intel solo se suma al misterio: él (interpretado por el diseñador de producción de la película, Jessee Clarkson) sigue siendo un cifrado, sus motivaciones nunca se aclararon.

Mientras tanto, «Strange Harvest» navegan como forraje de televisión de crímenes verdaderos, completos con informes de noticias hábilmente falsos, entrevistas de hombre en la calle, llamadas de zoom a académicos relevantes y gráficos de movimiento explicativo, junto con imágenes e imágenes reales de stock reales. El puntaje original de Sarah Decourcy traiciona la distancia irónica de lo que probablemente proporcionó la serie real de crímenes verdaderos «Women on Death Fown» hace un par de años. Todos los tropos narrativos y estilísticos de tal forraje de pantalla pequeña, típicamente con cara de póker, se reproducen fielmente. Es una asamblea inteligente que rara vez le da la mano, con los participantes en pantalla que hacen un trabajo justo de no parecer ser actores profesionales.

Algunas de las escenas de asesinato (según lo descubierto por la policía mucho después de que se realizó la escritura) tienen un olor a «Se7en» en su inquietante excedente de invención malévola. Hay un clímax de acción, ya que las autoridades finalmente se acercan a un Sr. Shiny, obstinadamente obstinadamente, en un parque boscoso por la noche. Su enigmática misión empapada de sangre, que no ahorra a algunos espectadores desafortunados, plantea algunas gallinas. Pero también deja una carga de preguntas sin respuesta, con un clip de créditos posteriores al final que provoca una explicación de que en sí mismo es completamente vago.