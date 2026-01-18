Torino vs AS Roma, misión de venganza de los Giallorossi

Turín, VIVA – Fósforo Turín vs Roma en la continuación de la Liga Italiana Serie A 2025/2026 está en marcha y retransmitido en directo ANTVLunes por la mañana WIB, 19 de enero de 2026 a las 00.00 WIB. Este duelo se disputó en el Stadio Olimpico Grande Torino y llamó la atención del público amante del fútbol italiano.

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV: duelo Cagliari vs Juventus, a la espera de la genial acción de Kenan Yildiz



La AS Roma llega a este partido con la misión de vengarse. Los Giallorossi están decididos a lograr los máximos resultados después de haber sido derrotados anteriormente por el Torino por 2-3 en los octavos de final de la Coppa Italia.

Tres puntos adicionales son un objetivo importante para el equipo de Gian Piero Gasperini para poder seguir compitiendo en lo más alto de la clasificación.

Lea también: Clasificación Después de que el AC Milan venciera al Como por 3-1, ¡el Inter de Milán está en la cima!



El propio Torino no quiere perder impulso al presentarse ante su afición. Il Toro tiene la ambición de conseguir todos los puntos para mejorar su posición en la clasificación y al mismo tiempo reducir las ambiciones de la Roma. Se prevé que este partido será reñido considerando que ambos equipos tienen líneas de ataque agresivas.

Lea también: Como silenciado en casa por 3-1, el AC Milan gana gracias a la acción de Rabiot



Los focos también están puestos en Matías Soulé, que se encuentra en un momento de forma impresionante con la Roma. Se espera que la creatividad y velocidad del joven jugador argentino marquen la diferencia en este partido candente. Por otro lado, Torino se basó en el juego colectivo y la solidez del mediocampo para compensar la presión de la Roma.

El partido Torino vs AS Roma es uno de los grandes partidos de la Serie A de esta semana y se puede ver en vivo y gratis en ANTV, lo que lo convierte en una visita obligada para los fanáticos del fútbol italiano en Indonesia.