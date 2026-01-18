Inglaterra será la sede del Mundial de 2026, Alex Ferguson está furioso

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes estuvieron entre los más populares durante todo el domingo 18 de enero de 2026. Uno de ellos relacionado con la presión para que la FIFA se mueva copa del mundo 2026 a Inglaterra.

Esta urgencia se expresó a raíz de una serie de políticas controvertidas del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump lo que se considera que tiene el potencial de perturbar el torneo.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Destacadas las políticas de Trump, Jeff Stelling propone Inglaterra como sede del Mundial 2026 en lugar de Estados Unidos



Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA

El discurso de trasladar el Mundial de 2026 ha vuelto a surgir a medida que aumenta la incertidumbre política en Estados Unidos. El ex presentador de Sky Sports, Jeff Stelling, sugirió abiertamente que la FIFA considere a Inglaterra como sede alternativa luego de una serie de políticas controvertidas del presidente estadounidense Donald Trump que se consideraba que tenían el potencial de perturbar el torneo.



El ex entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson

El nombre de Michael Carrick vuelve a estar en el candelero en Old Trafford, no sólo por su nombramiento como entrenador interino manchester unido hasta final de temporada, pero también porque su larga trayectoria en el club no siempre ha sido fácil.

3. Una fila de jugadores de ascendencia asiática podría ser una opción Selección Nacional de Indonesia De cara a la Copa ASEAN 2026



Equipo nacional de Indonesia vs Japón

La Copa ASEAN 2026 volverá a ser el escenario para poner a prueba las ambiciones de larga data de la selección nacional de Indonesia. El torneo bienal del Sudeste Asiático, que se celebrará del 24 de julio al 26 de agosto, tiene un gran objetivo que nunca se ha logrado desde la primera edición en 1996: el trofeo del campeonato.

4. Los 10 mejores goleadores sin penaltis, Cristiano Ronaldo por debajo de Messi



Sergio Agüero apoya a Lionel Messi

En medio del debate sobre quién es el mejor goleador de la era moderna, un indicador a menudo escapa a la atención: los goles marcados sin la ayuda del punto penal. De hecho, este aspecto ofrece una imagen más honesta de los instintos, la consistencia y la influencia de un delantero en el juego abierto.

5. Datos horripilantes sobre MU tras destruir al Manchester City



Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United.

El Manchester United lució feroz cuando venció al Manchester City en la semana 22 del partido de la Premier League 2025/2026 en Old Trafford, el sábado 17 de enero de 2026.

