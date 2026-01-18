Búsqueda reducida, el equipo SAR se centra en la búsqueda de víctimas de aviones ATR en Bulusaraung

Jacarta – Timo RAE Búsqueda enfocada combinada de nueve personas. víctima accidente aeronave ATR 42-500 perteneciente a Indonesia Air Transport (AIT), después de encontrar un cuerpo en las laderas del monte Bulusaraung, Regencia de las Islas Pangkajene (Pangkep), Sulawesi del Sur.

Así lo afirmó el jefe de la Oficina basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, quien admitió que actualmente el objetivo principal de su equipo es la búsqueda de víctimas.

«Esperamos poder evacuar en condiciones seguras. El método de búsqueda de víctimas es del equipo SAR, una combinación de cuatro SRU (unidades de búsqueda y rescate) terrestres y dos SRU aéreas», dijo Arif, el domingo 18 de enero de 2026.



Descubrimiento de los cadáveres de las víctimas del accidente del avión ATR

Explicó que para buscar por tierra, había cuatro SRU peinando la ubicación local del avión que se sospechaba que se estrelló en el monte Bulusaraung. Mientras tanto, otras SRU monitorean desde el aire. El personal total del equipo SAR combinado alcanzó aproximadamente 1.200 personas.

Aparte de eso, el equipo encontró varios restos de aviones después de una búsqueda aérea con los helicópteros Calacar y Boieng de la Fuerza Aérea de Indonesia. Los restos son el fuselaje, la cola y las ventanillas del avión.

«Nosotros de Basarnas como SMC (Coordinador de Misión SAR) dividimos 4 SRU en cuatro puntos de búsqueda a través de eshal o barrido terrestre para que no se perdiera ninguna víctima. Este barrido está de acuerdo con nuestra experiencia en operaciones aéreas en otros lugares», dijo.

Por otra parte, el comandante del Korem 141/Toddopuli, general de brigada Andre Clift Rumbayan, informó que los resultados de la búsqueda del segundo día de operaciones SAR por parte del equipo 3 de SRU recuperaron varios equipos de aeronave.

«Se encontraron partes del avión, como el motor, seis asientos y otros componentes», dijo André.

Mientras tanto, el jefe de Operaciones y Alertas de la Oficina de Makassar Basarnas, Andi Sultan, informó que aparte de un cuerpo cuya identidad aún no ha sido determinada, ya ha sido evacuado, y el equipo también encontró otros restos del avión, como paredes, ventanas y escaleras de emergencia del avión.

«La evacuación de las partes del avión se pospuso hasta mañana debido al clima extremo, las fuertes lluvias y la espesa niebla. La visibilidad en el lugar es de entre tres y cinco metros. La ruta de evacuación también está resbaladiza después de la lluvia», dijo Andi.

Aparte de eso, el Jefe de Policía Regional de Sulawesi del Sur, Inspector General de Policía. Djuhandhani Rahardjo Puro dijo que el Hospital Bayangkara Biddokes de la Policía Regional del Sur de Sulawesi es ahora el lugar para identificar a las víctimas del avión, y que se ha traído personal desde la Jefatura de la Policía Nacional DVI.