Sudadera con capucha WNBA Glossier: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

GlosadorEl sello de maquillaje y maquillaje favorito de culto se conoce, ha lanzado una edición limitada Glossier × WNBA Sutadred con un precio de $ 85. La sudadera con capucha marca la primera colaboración de mercadería de la marca con la liga, posicionada como una caída «muy, muy limitada».

El lanzamiento se produce cuando Glossier renueva y expande su asociación con el WNBAAhora en su cuarto año, que incluye activaciones en los eventos de Marquee League, contenido temático de la WNBA y una mayor visibilidad en plataformas sociales y digitales.

Edición limitada Glossier x WNBA Hoodie

Glossier se convirtió en el primer socio oficial de belleza oficial de la WNBA en 2020, lanzando la colaboración a través de su campaña Body Hero que destacó a ocho jugadores, incluida Sue Bird, hablando sobre belleza, identidad y confianza. Esa pequeña campaña centrada en el atleta se expandió rápidamente a una asociación a nivel de liga, con una señalización brillante que aparece en la cancha y los productos sembrados para los jugadores. En 2024, se renovó la colaboración, lo que indica un compromiso más profundo de producir contenido en torno a las historias de los atletas y expandir la presencia de Glossier en el baloncesto femenino. Ese mismo año, Glossier se convirtió en el socio oficial de belleza del equipo femenino de USA Basketball, regalando productos a los olímpicos y alineando su marca con el juego internacional.

A medida que los deportes femeninos continúan atrayendo al público récord (los juegos de la WNBA esta temporada alcanzaron un máximo histórico de asistencia y audiencia nacional), las marcas de belleza y moda están acelerando su inversión en el espacio. Empresas como Rihanna’s Fenty Beauty, Maybelline y Mielle se han asociado recientemente con jugadores individuales de la WNBA, mientras que Nike y Adidas han expandió sus líneas de ropa de baloncesto femenino para aprovechar la creciente base de fanáticos. La entrada temprana de Glossier en 2020 lo posicionó como un primer motor, dando credibilidad a la marca a medida que llegan más competidores.

La nueva sudadera, especialmente con su carrera limitada, crea la exclusividad y el zumbido de reventa sobre el que prospera la mercadería deportiva basada en la escasez.

Comprar sudadera WNBA de Glossiers aquí antes de que se agote.