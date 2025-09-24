Conferencia de inversores creativos de San Sebastian: comida para llevar

La tercera edición de la Conferencia Creative Investors de San Sebastian, coorganizada con Finanzas de Media CAAEnvuelto el miércoles con una nota enérgica con un Mano A Mano entre el co-head de CAA Media Finance Roeg Sutherland y el CEO de 193 Patrick Wachsberger, seguido de ejecutivos que pesan los méritos relativos de los Estados Unidos y Europa.

Nadie afirmó que estos son los mejores tiempos. «Vivimos en un momento ya que eso no es tan difícil como muy específico», dijo Sutherland, en una conversación junto al fuego con Wachsberger. «Tiene o no tener. Si alcanzas un objetivo, lo estás haciendo tan bien como lo estabas en tiempos pre-pandemias. Si no lo golpeas fuerte, no hay paracaídas».

Con otros oradores que lo colocaron en temas desde la producción independiente hasta la escala, las grandes preventas, el latín y la América y el África, esta fue una versión altamente informativa de estado de la nación en Europa y los Estados Unidos, donde los días del mundo se centran en las películas estadounidenses de acuerdo con algunas tomas que ahora pueden haber terminado.

The Touchstone: talento

«Lo más importante no es la idea en sí, sino las personas, los creadores. Eso es lo que realmente me emociona», dijo Domingo Corral. Esa fue su estrategia principal como director de ficción y entretenimiento en Movistar Plus+. Ahora será su táctica de piedra de toque como productor independiente. Las empresas, por grandes, comparten el mismo pensamiento dirigido por el talento, una de las únicas fórmulas probadas para el éxito desde que Gaumont se lanzó en 1895. «La forma en que trabajamos es [asking] ¿Cómo apoyamos mejor a nuestras compañías de producción para hacer las películas que quieren hacer? dicho FremantleChristian Vesper. El talento toma tanto a los productores como a los creadores, agregó.

Escala

Preguntas de escala enhebraron los comentarios de muchos panelistas europeos. «Europa ahora tiene acceso a mercados de capitales y potencias», dijo Sebastien Raybaud de Anton. «Lo único que aún faltan tal vez sea la escala de proyectos». «Es difícil financiar películas de Europa en $ 20 millones, $ 25 millones a $ 50 millones», señaló Rodolphe Buet, en Studio TF1. «Si vamos a competir en Cannes, Venecia o en los Oscar, necesitamos financiar el presupuesto de películas al menos alrededor de $ 10 millones. Toda la estrategia Movistar Plus+ de los originales de películas fue dar a los creadores y a los productores suficientes recursos para hacer películas más grandes», agregó Corral, citando «Sirât», una ganadora del premio de jurado de Cannes, NEON COKUP, que ha vendido el mundo.

Marcas

Un camino posible a seguir, para parte de la industria, al menos. «Las marcas, como las casas de moda, están comenzando a jugar una prominencia más significativa en el financiamiento de cine, observó a David Taghioff en la biblioteca INTL. «Reconoció que podría pagarlo como vendedor o obtener los mismos activos de marketing, pero aún así tener una recuperación y una posición de ganancia». La participación de la marca también ha evolucionado. «Antes de que se tratara de la colocación del producto. Ahora se trata mucho más de la alineación creativa, donde una marca quiere estar asociada con el director o de ciertos temas», señaló Robert Walak de Iconoclast.

Los desafíos del negocio de ventas

En la década de 1990, el apogeo de la preventa y los acuerdos de producción, Patrick Wachsberger pudo cubrir el 125% de un presupuesto a través de finanzas bancarias y preventas, o eso entrevistador Roeg Sutherland en una cálida charla con humor. Esos días nunca volverán. Un problema es que muy pocos distribuidores de EE. UU. Más grandes son pre-compra o los streamers que pagan tarifas de licencia equitativa por el pago post-teatral 1 y pagan 2 ventanas, AGC Studios Stuart Ford comentó en el Stepin de Locarno. «Nos arriesgamos a la mayoría de nuestras películas porque al final del día, lo más probable es que no se venda previamente a los Estados Unidos», dijo Raybaud en San Sebastián. «Usted observa a todos los países principales, en realidad solo tiene tres distribuidores con la capacidad de ser grandes y confiables», dijo Wachsberger. «Cuando hablas con esos grandes distribuidores hoy, te das cuenta de que ya tienen su pizarra hasta 2027 o mediados de 2017», agregó. Sin embargo, hay luz al final de un túnel que pronto estará en alcance «, argumentó Sutherland.» El mercado estadounidense está interrumpido, pero habrá cuatro nuevas compañías de distribución en enero «, agregó.

Descubierto de EE. UU.: Costos y créditos fiscales

Los productores no solo vienen a Europa para los croissants o paella. El diferencial de costos con los EE. UU. Ahora es dramático. Christian Vesper de Fremantle señaló que en «cronología del agua», para hacer el debut de Kristen Stewart, «tenía que hacerse de una manera que minimizara el riesgo, para que ella tuviera más libertad». Stewart había imaginado disparos en Portland, Oregon. Terminaron disparando fuera de Riga, Letonia, a medida que los estados bálticos se convierten en un destino internacional de sesiones de elección. «Tenemos un pequeño problema en los Estados Unidos porque es muy difícil recuperar el crédito fiscal», dijo Sutherland. «Louisiana es difícil, Nueva York imposible. Y eso se combina con el hecho de que hacer una película allí es mucho más caro», agregó.

Coproducción

O colaboración. «Nuestros clientes aún necesitan grandes éxitos locales y el público quieren productos locales», dijo Elisabeth d’Arvieu de Mediawan. Sin embargo, otra forma de hacerlo es que las compañías de Mediawan se asocien en producción y, a veces, la adquisición conjunta de IP. Ella verificó el nombre del título emblemático europeo ‘The Count of Monte Cristo «, producido por las producciones Palomar y Demd de Italia, ambas compañías de Mediawan, y ahora» Violette «de Jean-Pierre Jeunet, Palomar que se asocia con las 24 25 películas de Francia para adaptar la sensación literaria de Valérie Perrin» Agua dulce para flores «, que se vendió a través de 3 millones de copias en el mundo.

América Latina, el camino a seguir

Una forma: «Acción», «un género que probablemente no es muy parecido a América Latina», pero «está funcionando muy bien, dijo Amazon MGM Studios, citando Mapuche Eco-Actioned» Mayen «, hecho con Fabula, Andrés Baiz’s Wasoline Smiller» Pimpinero: Blood and Oil «y ahora» Venganza «. Venganza». Nuevamente, la escala es un problema. «Aumentando la escala, obtienen distribución en Europa y una gran parte del financiamiento fuera de Europa». Parte del impulso puede provenir del sector privado. Laura Rossi de Muv Capital señaló que tanto la ganadora del Oscar «I’m Still Here» como «A Dog’s Will 2», los dos grandes éxitos de taquilla recientes de Brasil, se hicieron con finanzas totalmente privadas.

Más por venir