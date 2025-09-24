El respetado agente de talento se convirtió en Lorre Prods. Jefe

Bob BroderEl respetado agente de talento que dirigió la próspera agencia literaria de Broder Kurland durante casi 30 años antes de que se guiara a Chuck Lorre Prods, ha muerto después de una batalla contra el cáncer.

Broder murió el 23 de septiembre, rodeado por su familia, confirmó la familia Broder el miércoles.

Broder representó a algunos de los showrunners y directores más influyentes de los últimos 50 años, incluidos James Burrows, Chuck Lorre y los cocreadores de «Cheers» Glen Charles y Les Charles. Era un respetado estadista mayor en la industria. Era conocido como un negociador difícil en nombre de sus clientes de la lista A, y también por su profundo sentido de ética empresarial personal.

Broder era famoso por elegir siempre sus palabras con cuidado y por una entrega estentora que llamó la atención. Fue activo en los esfuerzos de filantropía de la industria y sirvió en la Junta de la Asociación de Agencias de Talento.

En un comunicado que confirma la muerte de Broder, su familia señaló el hecho de que Broder murió en Rosh Hashaná.

«En la tradición judía, que fallece en Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, tiene un significado espiritual profundo. Se cree que una persona que muere en este día santo es visto como un tzaddik, una persona de justicia excepcional. Bob aceptó su diagnóstico de cáncer con gracia y dignidad, como lo hizo con todo. Deja a su amada esposa y su hija julie, hijo Greg y su castigado, lo hizo con todo.

