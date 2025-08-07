Stuart Ford Tricia Tuttle Ed Guiney en grandes cambios necesarios ahora

LOCARNO, Suiza-Los distribuidores estadounidenses deben regresar a un modelo previo a la compra, mientras que los streamers deben comenzar a pagar tarifas de licencia más equitativas para el pago 1 y el pago de las ventanas de pago 1 y el hinchado. Stuart FordEl presidente y CEO de AGC Studios argumentó justo antes del Paso el jueves.

Ford fue un orador en un panel de apertura de Keynote en Stepin, un grupo de expertos lanzado en 2012 para abordar y aire soluciones para las preocupaciones más apremiantes de la industria independiente.

El jueves, se le unió al panel por el director del festival de Berlín Tricia Tuttle y productor de ‘pobres cosas’ Ed Guiney en el elemento de Dublín y Londres, hablando con una habitación repleta de 50 jugadores europeos: financieros, productores, agentes de ventas, jefes de festival, distribuidores) invitados a debatir los avances para la industria independiente en el Festival Locarno de Suiza.

Tuttle se centró en la necesidad de inversión pública para apoyar la distribución y la exposición.

Por su parte, Guiney, cofundador y co-CEO de Element Pictures, que también produjo «The Favorite», «Pillion» y Bafta ganando «personas normales» ya habían sido en una entrevista con Variedadpidió que las palancas de políticas se empleen para facilitar películas más ambiciosas que se realicen en Europa en lugar de confiar en el financiamiento de los Estados Unidos.

Locarno78, Locarno Pro, Panel de apertura de Stepin, conferencia con Stuart Ford, Ed Guiney, Tricia Tuttle.

Crédito: Luca Chiandoni

«Me gustaría ver más finanzas de Europa para películas de mayor presupuesto hechas por cineastas europeos», dijo Guiney a Variedad en el período previo a Stepin.

Los distribuidores estadounidenses que regresan a pre-buys no era un sueño quijotesco, argumentó Ford. «Llegan varios nuevos jugadores nacionales a quienes conozco que pretenden seguir esa estrategia y, por lo tanto, intensificar la competencia», señaló.

Las tarifas de licencia más equitativas de los servicios de transmisión fueron una cuestión de lógica del mercado.

«A medida que las plataformas se centran aún más en la economía final de sus negocios, pagar tarifas de licencia de varios años sensatas para películas que se han producido, pagado y comercializado teatralmente a expensas de otros seguramente tiene sentido, pero YouTube y otros eventualmente las suplantarán en el ecosistema de licencia si no pagarán un valor de mercado justo», comentó Fortd. «El uso en rápida expansión de análisis de datos impulsado por IA ya está claramente firmando para los productores de lo que debería ser el valor justo de mercado y comenzar a nivelar el campo de juego».

También hay «demasiados guiones mediocres que flotan desde los años de auge. Demasiados accesorios de talento frágiles. Demasiados productores que esperan a que alguien más agite la varita mágica y les envíe un cheque. Quiero ver un núcleo más delgado y comercialmente sofisticado de productores y financieros monta esta nueva ola de oportunidades», se agregó porD.

«El 95% de nuestra programación tendrá dificultades para ingresar a los cines, obtener una buena distribución, obtener fechas en los cines que permiten que esa película llegue a una audiencia y construya una audiencia y construya el boca a boca», reflexionó Tuttle en el panel de Locarno.

«La inversión pública necesita muy, muy inteligentemente para apoyar la distribución y la exhibición porque no tiene sentido hacer las películas si la gente no puede verlas o encontrarlas», agregó.

Los festivales también necesitan conectarse sobre un abismo, agregó Tuttle. “Cada vez más desde los años 80 y 90 es esta desconexión entre el lado comercial, el lado comercial de la industria y los festivales. Hay un abismo que se ha ampliado cada año. [Conquering that chasm] es el santo grial «.

La palanca de políticas clave que podría atraer la inversión del sector privado es armar más dinero público en el desarrollo, argumentó Guiney.

«En Europa en este momento, estamos en un punto de inflexión donde el tipo de Europa creativa, los medios de comunicación, etc. está en debate, cómo se verá en el futuro», dijo Guiney. «Para capacitar la creación del mejor contenido, realmente necesitamos invertir o invertir en desarrollo en desarrollo. No ponemos suficiente dinero en el desarrollo», agregó.

También regresó a Locarno a la cuestión de Europa haciendo más ambiciones, películas de mayor presupuesto.

«Muchos de nuestros grandes cineastas en Europa terminan trabajando en Estados Unidos porque, por cualquier razón, no hemos desarrollado la infraestructura en Europa para apoyarlos adecuadamente», dijo Guiney.

«Sé que eso está cambiando. La compañía que posee mi compañía, Fremantle ha estado muy activa. Pathé está volviendo al mercado. Es entonces cuando puede hacer una propuesta a los inversores privados. Puede decirles, bueno, aquí hay un paquete, aquí está el presupuesto, aquí está el director. Aquí están los actores. Estos son las estimaciones. Como productor, significa que nos volvemos más independientes, menos dependientes, concluyó, concluyó.

Más por venir.